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Интерфакс-АВН

Трамп и наследный принц Абу-Даби обсудили Ливию

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Солдаты войск правительства национального согласия Ливии
Солдаты войск правительства национального согласия Ливии.
Источник изображения: Amru Salahuddien

Вашингтон. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили вопросы региональной безопасности, сообщает Белый дом.

Отмечается, что два лидера обсудили "важность деэскалации в Ливии путем вывода иностранных войск".

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство в Тобруке, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.

В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
ОАЭ
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
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