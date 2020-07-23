Оценим шпиона Сафронова в звездочках

Работа спецслужб должна вызывать уважение, а не недоумение

Помнится, замдиректора ФБР в свое время заявил, что Анну Чапман и ее коллег, обвиненных в США в шпионаже, взяли, когда они стали подбираться к самым высоким политическим кругам Америки. Резонно. Соответственно, можно сделать вывод, что журналиста Ивана Сафронова, также обвиненного в шпионаже, тоже взяли на подходе к высшим секретоносителям страны.

Нет, долгая работа в «Коммерсанте», «Ведомостях» и в президентском журналистском пуле не в счет – бери выше. «Вражина» втерся в доверие к самому главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину и даже получил от него хлебную должность. Но внуки Дзержинского не дремали.

Вообще история донельзя странная – можно было бы назвать ее дурацкой, но речь идет о поломанных судьбах, тут не до шуток. По словам адвоката, к моменту задержания журналиста уже было заведено дело, и не тоненькая папочка, а семь полновесных сброшюрованных томов. Ивана завербовала чешская разведка, и он ей сливал все известные ему государственные тайны. При этом сам никаких допусков к секретам не имел, хотя да, в силу многочисленных контактов в военно-промышленном комплексе знал наверняка много. Журналисты ведают, как часто звучит фраза «Это не для печати, но чтобы вы понимали». И понимают. И держат при себе все то, что пообещали не разглашать – нормальная профессиональная этика.

“ Сдается, что и спецслужбы, и правоохранители в РФ нуждаются в серьезном очищении и лечении. Иначе они учинят фарсовую пародию на 1937 год, ломая тысячи судеб и круша экономику страны ”

Допустим, западные спецслужбы проявили интерес к толковому – а по словам всех, кто знает Сафронова лично, он весьма толковый – журналисту. А наши спецслужбы, как водится в отчетах и художественных фильмах, мигом это просекли. Наши действия? Два очевидных варианта: пресечь баловство сразу или организовать контригру. Семь томов – аргумент в пользу того, что пресекать не стали, хотя могли это спокойно сделать в рамках одной задушевной беседы. Тогда что, Сафронову предложили сливать натовцам дезу? Возможно, но откуда тогда у СК ФСБ семь томов дела о госизмене, если журналист сотрудничал с нашими спецами? Третий вариант неочевидный, но по раскладу становится весьма вероятным: сбор компромата на влиятельного журналиста (интересно, а по сколько томов есть на других заметных представителей СМИ и можно ли по томам определять талантливость той или иной акулы пера?), выбор удачного момента или, если момент не случается, провокации – громкое задержание, красивый отчет, медальки, звездочки, повышения.

Согласитесь, такую штуку провернуть куда проще, чем неусыпно следить за всеми работающими в Москве иностранцами, даже не всеми, а лишь теми, чья официальная легенда вызывает сомнения. А звездочек хочется.

Но десятилетней давности пример с Анной Чапман все нейдет из головы. Тогда высказывались версии, что, ворочая большими суммами, она и ее коллеги имели некую «подработку», занимаясь отмыванием кем-то нечестно нажитых в России миллионов. А может, это было основной их задачей. Кому-то же, вероятно, в Москве эта деятельность была поперек горла – и при участии сбежавшего тогда же, в 2010 году, в США сотрудника СВР Александра Потеева наших нелегалов слили американцам. Это снизу, из городов и поселков, высшая власть в стране кажется монолитной, тогда как по сути это некий конгломерат кланов, имеющих зачастую противоположные интересы. Да-да, «паны дерутся – у хлопцев чубы трещат». И то, что Сафронов предавал гласности какие-то сделки вроде поставок Су-35 в Египет, могло не нравиться тем, кто считал себя в результате финансово обделенным. Но это лишь предположение. Пока из известного имеем, что у талантливого журналиста был знакомый чех, с которым он изредка встречался. Сделать из любого иностранца шпиона для ФСБ пара пустяков, мы же не раз видели, как вполне до этого законопослушных сотрудников западных посольств объявляли персонами нон грата. И не потому, что шпионили, а нужна была база для очередного «зеркального ответа» на высылку очередных наших дипломатов.

Потому из всего, что озвучивается по поводу Ивана Сафронова в официальных и неофициальных источниках, наименее вероятным кажется как раз то, в чем его обвиняют – госизмена.

Что происходит с нашими спецслужбами?

Дерзнем высказать некоторые предположения. Общее разложение и падение профессионализма коснулось и спецслужб РФ. Оттого и рождаются такие казусы, как «дело Сафронова». Курам на смех! Взяли журналиста, а не того, кто «сливал» ему закрытую информацию. Причем репортера, годами работавшего в правительственном пуле. Сделали из него какого-то «Зорге наоборот», предъявив обвинения в сотрудничестве с чешской разведкой. Почему не с гондурасской? И чего такого мог сообщить вражинам журналист, который все добытое публиковал? Тут наносится удар по авторитету спецслужб РФ.

Сдается, что мы имеем дело с общей болезнью не только спецслужб, но и правоохранительных структур вообще. Их штаты за последние годы сильно распухли, многим сотрудникам хочется стремительного продвижения по службе, новых званий и возможностей. Как быстро выдвинуться? Заниматься реальными делами о выводе средств из страны, о контрабанде в «промышленных» масштабах, о настоящих коррупции и казнокрадстве при выполнении государственных подрядов (на великих стройках) и трудно, и подчас опасно. У махинаторов там – высокие покровители. Вот дела и начинают придумывать. Благо суды в РФ – фикция, судьи доводов защиты не слушают, послушно повторяя все за следователями (стороной обвинения). То есть никаких препятствий: стряпай себе «дела» то против мальчишек (экстремисты-заговорщики), то против агентов иностранных разведок. Как в тридцатые, когда счетовода где-нибудь в Котласе могли объявить сразу и японским, и польским шпионом. Людям ломают судьбы, их гноят в СИЗО и на зонах – а кто-то получает новые звездочки на погоны и неплохое содержание от государства. А еще лучше – самим, через провокаторов создавать «экстремистские организации» и их потом «разоблачать» (дела «Сети» и «Нового величия»). Или вот дело челябинских активистов «Другой России», лимоновцев (Артема Голубева, Александра Крышки и Михаила Просвирнина): ребята вышли протестовать против изнасилования дубинкой задержанного местной полицией. А им пришили дело о создании экстремистской группировки.

Есть и другое страшное явление: работа силовиков в спарке с криминальными банкирами, о чем не устает говорить академик Сергей Глазьев. Когда они занимаются рейдерством и захватом предприятий. Понравилась преступному банкиру та или иная компания, созданная кем-то потом и кровью. Заманивают ее в крупный госбанк, дают кредит. Потом задерживают его транши, ставя предприятие в отчаянное положение. А затем владельца хватают нужные силовики, обвиняя хозяина в растрате или нецелевом использовании кредита. Шьется дело, карманный судья его «освящает», несчастного швыряют в СИЗО. Где его посещают и предлагают: либо сгниешь в колонии, либо отдавай свое предприятие. (Глазьев подробно разобрал такой «бизнес» банкиров, силовиков и судейских на примере компании «Стальинвест», но таких случаев сейчас сотни.)

И на всю эту криминализацию людей в погонах наслаивается чудовищное падение профессионализма как силовиков вообще, так и спецслужб в частности. Вспомним самые громкие их провалы.

Тот же скандал в Солсбери. Когда два агента ГРУ (Петров и Боширов по легенде, в жизни – Чепига и Мишкин), нарушив все правила конспирации, летели за рубеж одним рейсом и жили в одном гостиничном номере! Это насколько же упал уровень работы в ГРУ? А бегство в США в 2010 году полковника СВР Александра Потеева, ведавшего в своем ведомстве американский отдел (в управлении «С») и выдавшего янки целую сеть наших агентов (включая Чапман)? СВР не насторожило то, что перед этим в США уехал его сын, а дочь так вообще там давно обосновалась.

Сдается, что и спецслужбы, и правоохранители в РФ нуждаются в серьезном очищении и лечении. Иначе они учинят фарсовую пародию на 1937 год, ломая тысячи судеб и круша экономику страны. Начинать же нужно с создания в стране нормальной судебной власти. Хоть при народовластии, хоть при диктатуре. Иначе власть просто разложится.

А что дело Ивана Сафронова? В СССР мы периодически читали в центральных газетах или в популярной «Неделе» подробные очерки о том, как советские граждане становились завербованными агентами чужих спецслужб. О том, что они делали и чем им за это платили. КГБ толк в правильном «пиаре» знал. А вот увидим ли мы подобные очерки о журналисте, работавшем на чехов?

Очень взрослый протест в Хабаровске

Скандал с И. Сафроновым логически продолжается в Хабаровском крае, где не стихают акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Впору говорить о настоящем кризисе государственности в «беловежской» России. Возмущение людей понятно: хотя все правоохранительные органы (и не только они) прекрасно знали о бурном прошлом бизнесмена и политика-жириновца еще много лет назад, «прозрели» они лишь в нужный момент. Когда край дал почти треть голосов против «обнуленческих» поправок в Конституцию РФ и в тот момент, когда Москва повела борьбу за контроль над «Амурсталью» (четверть акций комбината принадлежит супруге Фургала).

Фото: 123ru.net

Фото: 123ru.netБеседуем с одним из общественных активистов Хабаровска, Федором Цуном. По его словам, люди массой вышли в защиту арестованного главы региона потому, что возмущены пренебрежительным отношением к ним как к гражданам, отдавшим голоса С. Фургалу. Что требуют протестующие? Прекратить использовать силовые органы государства как орудие политическо-межклановой борьбы, судить Сергея Фургала именно в Хабаровске, причем открытым, гласным судом. Судом состязательным, с полноценной защитой.

«Наш протест – явление уникальное в современной РФ, – говорит Ф. Цун. – На борьбу поднялся уничтожаемый средний класс, сознательные зрелые люди, а не юнцы Навального. Мы сами пресекаем попытки выкрикивать сепаратистские лозунги и призывы «валить власть в Москве». Ибо выдвигаем прежде всего позитивные, содержательные требования, нацеленные на то, чтобы построить в стране человеческую жизнь, защитить достоинство и права ее граждан. Это не голое «Долой власть!» на московских либеральных акциях. Хабаровчане отлично понимают, что их регион – пограничный с Китаем. Наши шествия и митинги пытались представить как заказные, инспирированные «фургаловскими», но это ложь. Никто не смог найти организаторов – граждане организуются сами, через соцсети. И выходят на акции десятками тысяч. Мы раздражены тем, что власть пытается разговаривать с нами как с детьми…»

По словам нашего собеседника, протесты из Хабаровска недаром перекинулись в Приморье. Они явно пойдут и дальше. В 18 регионах РФ в сентябре пройдут выборы губернаторов, и вполне возможно, что для кандидатов на них публичная поддержка и хабаровских протестов, и С. Фургала станет важнейшим фактором победы.

Конечно, хабаровчане поднялись на акции протеста по совокупности причин. Не в последнюю очередь из-за того, что «стабильность» в исполнении «Единой России» привела край к бедности, депопуляции, безработице. К тому, что регион получил примитивную сырьевую экономику, так и не восстановив высокоразвитое промышленное производство. Это особенно режет глаз на фоне соседнего Китая. И люди видят, что причина их бед – проеденная коррупцией и клановостью Система, бессильная организовать развитие страны. Система, где силовые органы разлагаются и становятся инструментом коррупционных группировок во власти.

С этим трудно поспорить. Лишь наивный человек может думать, будто никто не ведал о прошлых делах С. Фургала, когда тот шел на выборы от ЛДПР Жириновского то в краевое заксобрание, то в Государственную думу РФ. Да и голосовали за бывшего бизнесмена не как за члена ЛДПР (по словам Ф. Цуна, на Жириновского протестующим наплевать), а как за альтернативу прежней власти. Потому Владимир Вольфович может сколько угодно распинаться о том, что на место арестованного губернатора Кремль назначит одного их функционеров либерал-демократической партии, – возмущение хабаровчан сие не прекратит.

А Кремлю на примерах дел и челябинских лимоновцев, и Ивана Сафронова, и Сергея Фургала стоит сильно озаботиться нынешним системным кризисом в РФ. Потому что власть, состоящая из алчной бюрократии и разбойничающих «компетентных органов», все более напоминающая тонтон-макутов гаитянского диктатора Папы Дока, может привести к обвалу страны. В отличие от мифического нападения на нас блока НАТО, сия опасность намного более реальна. С ней невозможно бороться, показывая по телевизору лазерный комплекс «Пересвет». Тут кардинальное лечение самого государства необходимо.

Артур Несвияжский

Владимир Кучеренко

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (840) за 21 июля 2020 года