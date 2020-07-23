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Военно-промышленный курьер

24 тысячи миль за кормой

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Источник изображения: Фото: Владимир Пасякин

Фрегат «Адмирал Григорович» участвовал в учениях «Океанский щит» и ко Дню ВМФ вернулся в Севастополь

Более четырех месяцев нес боевую службу экипаж фрегата «Адмирал Григорович» под командованием капитана 3-го ранга Константина Аксенова.

«Наш поход длился с 27 февраля до середины июля, – уточнил командир фрегата «Адмирал Григорович». – За это время мы выполняли задачи в акватории Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов и прошли в общей сложности более 24 000 миль, успешно решив все поставленные задачи. Мы участвовали в учении «Океанский щит», эскортировали наши суда, обеспечивали безопасность судоходства в разных районах Мирового океана, участвовали в военно-морском параде в Тартусе по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, побывали в иностранных портах, и в частности в Коломбо – самом крупном городе островного государства в Южной Азии Шри-Ланка, Тартусе, Лимасоле, демонстрируя там Андреевский флаг. Этот дальний поход явился хорошей морской школой для нашего экипажа».

Напомним, что для капитана 3-го ранга Константина Аксенова это уже второй дальний поход в качестве командира корабля. Первый он совершил со старшим на борту – начальником штаба дивизии надводных кораблей капитаном 1-го ранга Дмитрием Добрыниным.

«Тот поход длился 134 дня, мы прошли 20 220 морских миль, – вспоминает Константин Аксенов. – Фрегат побывал в Средиземном море и в акватории Атлантического океана. Мы выполняли задачи обеспечения безопасности морской экономической деятельности, а также безопасности судоходства в восточной части Средиземного моря, осуществляли слежение за авианосными и многоцелевыми ударными группами военно-морских сил иностранных государств».

Спустя четыре с половиной месяца экипаж прибыл из дальнего похода в город-герой Севастополь. Но прежде чем зайти в основной пункт базирования, корабль принял участие – для экипажа это было внезапной вводной – в двухстороннем командно-штабном учении под руководством командующего войсками Южного военного округа, в ходе которого выполнил зачетную артиллерийскую стрельбу, сумев доказать высокую боевую готовность. Тогда, во время торжественной встречи лучшим членам экипажа корабля командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов вручил государственные награды и ведомственные медали Министерства обороны Российской Федерации за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в службе.

Из нынешнего похода, где командир действовал самостоятельно, корабль зашел сначала в город-герой Новороссийск, где экипаж встретило командование Новороссийской ВМБ, а затем, после решения еще ряда задач, в Севастополь.

«Всему экипажу памятно учение «Океанский щит», – вспоминает Константин Аксенов. – Наш фрегат действовал совместно с фрегатом «Адмирал Эссен», а корабельной ударной группой руководил командир дивизии надводных кораблей контр-адмирал Олег Криворог. Мы провели также зачетно-тактическое учение в восточной части Средиземного моря».

По итогам минувшего похода капитан 3-го ранга Константин Аксенов отметил командира БЧ-1 капитан-лейтенанта Максима Шкуропия, командиров БЧ-4 и БЧ-5 старшего лейтенанта Кирилла Аникеева, капитана 3-го ранга Романа Кичапова, старшего инженера БЧ-2 капитан-лейтенанта Сергея Зраюка, техника ЗРБ старшего мичмана Игоря Алейникова, старшину команды АСУ старшего мичмана Сергея Дубцова.

Сейчас экипаж фрегата «Адмирал Григорович» готовится к праздничным мероприятиям по случаю Дня ВМФ.


Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (840) за 21 июля 2020 года

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