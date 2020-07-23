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Деловая газета "Взгляд"

Госдеп назвал цели своего гиперзвукового оружия

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Гиперзвуковая ракета США AGM-183A ARRW
Гиперзвуковая ракета США AGM-183A ARRW.
Источник изображения: Фото: twitter.com/ninja998998

США собираются нацелить свое гиперзвуковое оружие в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Он подтвердил, что США пока не занимаются созданием гиперзвуковых систем в ядерном оснащении, речь идет о неядерных вооружениях, передает ТАСС.

"США, насколько я понимаю, занимаются разработкой не ядерных вооружений такого типа, а гиперзвуковых (систем) в обычном оснащении. Эти (вооружения), считаю, станут для нас важными уравнителями, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – заявил Биллингсли.

Он также признал, что США отстают от Китая в испытаниях гиперзвуковых вооружений, а Россия даже развернула два вида таких систем.

На прошлой неделе Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент США Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об этой разработке.


Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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