Госдеп назвал цели своего гиперзвукового оружия

США собираются нацелить свое гиперзвуковое оружие в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Он подтвердил, что США пока не занимаются созданием гиперзвуковых систем в ядерном оснащении, речь идет о неядерных вооружениях, передает ТАСС.

"США, насколько я понимаю, занимаются разработкой не ядерных вооружений такого типа, а гиперзвуковых (систем) в обычном оснащении. Эти (вооружения), считаю, станут для нас важными уравнителями, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – заявил Биллингсли.

Он также признал, что США отстают от Китая в испытаниях гиперзвуковых вооружений, а Россия даже развернула два вида таких систем.

На прошлой неделе Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент США Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об этой разработке.

Сергей Гурьянов