Грузия online (Грузия): кому выгодно противостояние между Арменией и Азербайджаном?

На фоне обострения азербайджано-армянского конфликта грузинский эксперт рассуждает о том, кому выгодна эскалация противостояния. И виноватой у автора-пропагандиста оказывается… Россия. Ей якобы нужна маленькая победоносная война на Кавказе. Вот только кого Россия собирается в ней побеждать, он почему-то умолчал.

Между Арменией и Азербайджаном вновь разгорелся конфликт. Услышав это сразу же можно предположить, что речь идет о противостоянии из-за Нагорного Карабаха, однако, конфликт произошел вдали от этого региона. Что же стало причиной противостояния? Почему вдруг стороны начали стрелять, ведь до этого там "жареным не пахло"?

Грузинский эксперт по вопросам национальной безопасности и российско-грузинским отношениям Гоча Гварамия полагает, что этот конфликт может быть выгоден только одному государству России.

"Поверить, что Армения решила оккупировать Азербайджан, тоже как-то не получается. Пашинян, приходя к власти, обещал не только исправить ситуацию в самой Армении, но и сдвинуть с мертвой точки вопрос решения карабахского конфликта, который тормозит развитие не только Армении, но и региона (Южного Кавказа) в целом. В этом направлении даже начали проглядываться кое-какие положительные подвижки, и вдруг война! А нужна была ли Армении, или Азербайджану эта война? Конечно же, нет. С одной стороны, если Азербайджан хотел бы развязать боевые действия, то точно не в этом направлении - у него, кроме Карабаха, есть что возвращать. Армении эта война тоже не нужна, особенно когда Пашинян старается налаживать отношения с соседями, в том числе и с Турцией. Война не нужна никому, так как все знают, что если полыхнет, то втянуты будут все. Единственной страной, заинтересованной в нагнетании ситуации, является Россия", - считает эксперт.

Эксперт разъясняет и вопрос, который может возникнуть при этом утверждении - "как может Кремль отдать приказ начать боевые действия вооруженным силам другого государства, ведь такой приказ отдает лишь главнокомандующий этой страны?!"

"В данном случае отдать приказ мог недовольный мирной политикой властей Армении и жаждущий "крови врага‟ какой-нибудь полевой командир, находящийся в тесных отношениях с российскими офицерами с военной базы в Гюмри, а дальше уже дело техники - главное начать.

Почему война выгодна России? Много на то причин. В первую очередь, на фоне провала по всем фронтам, это алчное желание Путина и его команды во что бы не стало удержаться у власти. Для этого Путину нужна хотя бы маленькая победоносная война, чтобы показать собственному народу дееспособность и могущественность своей личности. Однако, если ранее в реализации "программы максимум‟ Кремль рассчитывал на достижении обязательных минимальных результатов, то в этом случае Путин начал играть в многоходовую комбинацию с целью утвердить свои серьезно пошатнувшиеся позиции в самой России и закрепиться на международной арене, вернув утерянные геополитические позиции", - пишет Гварамия.