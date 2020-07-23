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Сирия захватила американский «Черный шершень»

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Военнослужащие Сирийской арабской армии
Военнослужащие Сирийской арабской армии захватили американский миниатюрный разведывательный беспилотный летательный аппарат Black Hornet («Черный шершень») 3.
Источник изображения: @200_zoka

Военнослужащие Сирийской арабской армии захватили американский миниатюрный разведывательный беспилотный летательный аппарат Black Hornet («Черный шершень») 3. На соответствующую фотографию, размещенную в Twitter, обратило внимание The Drive.

Предположительно, дрон попал в руки сирийцев на северо-востоке страны. Издание отмечает, что, несмотря на свои небольшие размеры и массу, беспилотник оснащен двумя полнофункциональными дневными видеокамерами и тепловизором.

«Работая в ночное время, система объединяет каналы со всех трех камер, обеспечивая единый вид с более высокой точностью, что облегчает операторам выявление потенциальных угроз и других объектов, представляющих интерес», — пишет The Drive.

В сентябре 2019 года портал Defense News сообщил, что система, позволяющая напрямую транслировать данные с камер Black Hornet в оружейные комплексы, готова к выходу на рынок вооружений.

В октябре 2014 года была представлена круглосуточная версия Black Hornet.

Black Hornet разработан норвежской компанией Prox Dynamics. В длину БПЛА достигает десяти сантиметров. Масса — менее 20 граммов. Скорость перемещения — до 20 километров в час. Радиус действия Black Hornet составляет 2000 метров.

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