Войти
Вестник Мордовии

Пятидесятонный "городской" Т-72- самая защищенная версия легендарного танка

41
0
0

Источник изображения: Денис Передриенко (Отвага2004)

Модернизированный Т-72 с комплектом средств защиты для боев в городе не является самой известной модификацией. Однако, несмотря на то, что его впервые продемонстрировали еще 7 лет назад, пока не появилось более защищенной версии.

Источник изображения: Денис Передриенко (Отвага2004)

На этом танке была применена универсальная динамическая защита "Реликт". Ее можно увидеть на корпусе и на башне. На бортах установлены комплекты модульных экранов динамической защиты. Задняя часть корпуса и башни также прикрыта специальными решетчатыми экранами.

Дополнительную защиту создает мощный бульдозерный отвал ТБС-86, предназначенный для разбора завалов, баррикад и отрыва окопов.

Источник изображения: Денис Передриенко (Отвага2004)

Имеется также специальная аппаратура, служащая для подавления каналов радиоуправления взрывными устройствами.

Интересная особенность, над люком командира имеется специальная кабина, которая защищает его во время стрельбы из 12,7-мм зенитного пулемета.

В качестве основного вооружения используется 125-мм пушка, способная вести огонь как обычными, так и управляемыми боеприпасами. Есть спаренный 7,62-мм пулемет.

Источник изображения: Денис Передриенко (Отвага2004)

Автоматизированная система управления огнем - с многоканальным прицелом " Сосна-У".

После установки "городского комплекта" масса танка возросла до 50 тонн. Ранее устанавливался двигатель В-92С2 мощностью 1000 л.с. Сейчас существует форсированная до 1130 л.с. версия, с лучшими характеристиками подвижности.

Источник изображения: Денис Передриенко (Отвага2004)

"Городской танк" демонстрировался на выставках в Нижнем Тагиле, традиционно вызывая большой интерес у специалистов и иностранных военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Anka-S БПЛА
В-92С2
Реликт ДЗ
Т-72
Похожие новости
26.11.2018
Т-72 на "стероидах". На что способна новейшая версия российского танка
09.10.2018
Алексей Хлопотов: Индии не нужны Т-14 "Армата", есть варианты улучшения Т-90
30.03.2015
Россия вновь диктует моду в танкостроении
25.02.2015
Танк Залива
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 00:20
  • 7
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 23:31
  • 15
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 23:00
  • 2
ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину
  • 22.07 21:54
  • 20
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 20:49
  • 1
Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике
  • 22.07 20:39
  • 1
Пентагон признал: «Супер-пупер ракета» Трампа C-HGB существует
  • 22.07 20:32
  • 8
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 20:31
  • 2
Раскрыты характеристики «супер-пупер-ракеты» Трампа
  • 22.07 20:21
  • 3
Главред (Украина): у Путина кишка тонка идти на Украину войной
  • 22.07 20:21
  • 52
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 20:13
  • 1
США захотели активно тестировать свои «супер-пупер»-ракеты
  • 22.07 19:57
  • 16
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 22.07 19:25
  • 1
Танки "Абрамс" и "Джавелины" сожгли в США 3 из 4 украинских Т-84 "Оплот"
  • 22.07 18:44
  • 2
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 17:15
  • 1
Эксперт оценил возможное сокращение расходов на вооружение в России