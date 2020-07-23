Пятидесятонный "городской" Т-72- самая защищенная версия легендарного танка

Источник изображения: Денис Передриенко (Отвага2004)

Модернизированный Т-72 с комплектом средств защиты для боев в городе не является самой известной модификацией. Однако, несмотря на то, что его впервые продемонстрировали еще 7 лет назад, пока не появилось более защищенной версии.

Источник изображения: Денис Передриенко (Отвага2004)

На этом танке была применена универсальная динамическая защита "Реликт". Ее можно увидеть на корпусе и на башне. На бортах установлены комплекты модульных экранов динамической защиты. Задняя часть корпуса и башни также прикрыта специальными решетчатыми экранами.

Дополнительную защиту создает мощный бульдозерный отвал ТБС-86, предназначенный для разбора завалов, баррикад и отрыва окопов.

Источник изображения: Денис Передриенко (Отвага2004)

Имеется также специальная аппаратура, служащая для подавления каналов радиоуправления взрывными устройствами.

Интересная особенность, над люком командира имеется специальная кабина, которая защищает его во время стрельбы из 12,7-мм зенитного пулемета.

В качестве основного вооружения используется 125-мм пушка, способная вести огонь как обычными, так и управляемыми боеприпасами. Есть спаренный 7,62-мм пулемет.

Источник изображения: Денис Передриенко (Отвага2004)

Автоматизированная система управления огнем - с многоканальным прицелом " Сосна-У".

После установки "городского комплекта" масса танка возросла до 50 тонн. Ранее устанавливался двигатель В-92С2 мощностью 1000 л.с. Сейчас существует форсированная до 1130 л.с. версия, с лучшими характеристиками подвижности.

Источник изображения: Денис Передриенко (Отвага2004)

"Городской танк" демонстрировался на выставках в Нижнем Тагиле, традиционно вызывая большой интерес у специалистов и иностранных военных.