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Интерфакс-АВН

ЕС предостерег соседей Ливии от подстрекательских действий

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Ситуация в Ливии
Ситуация в Ливии.
Источник изображения: © РИА Новости, Андрей Стенин

Брюссель. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз потребовал от соседей Ливии прекратить подстрекательские действия и вернуться к Берлинскому процессу урегулирования под эгидой ООН.

"Призывы к действиям со стороны региональных игроков в ливийском конфликте должны прекратиться", - заявил во вторник представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), комментируя последние события в Ливии.

"Угрозы прибегнуть к военной интервенции опасны тем, что они еще более обострят прямую конфронтацию между ливийскими сторонами и приведут к дальнейшей эскалации", - отметил этот представитель.

По его словам, единственный ответственный подход, который отвечает интересам ливийцев и всего региона, - это наращивание коллективных усилий в поисках политического решения в рамках Берлинского процесса.

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Германия
Ливия
Компании
ООН
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