ЕС предостерег соседей Ливии от подстрекательских действий

Брюссель. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз потребовал от соседей Ливии прекратить подстрекательские действия и вернуться к Берлинскому процессу урегулирования под эгидой ООН.

"Призывы к действиям со стороны региональных игроков в ливийском конфликте должны прекратиться", - заявил во вторник представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), комментируя последние события в Ливии.

"Угрозы прибегнуть к военной интервенции опасны тем, что они еще более обострят прямую конфронтацию между ливийскими сторонами и приведут к дальнейшей эскалации", - отметил этот представитель.

По его словам, единственный ответственный подход, который отвечает интересам ливийцев и всего региона, - это наращивание коллективных усилий в поисках политического решения в рамках Берлинского процесса.