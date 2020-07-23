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Известия.ru

Контейнер с прицелом: боевые модули ВМФ протестируют до конца лета

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

До конца лета российский ВМФ начнет испытания новых боевых модулей. Речь о системах вооружения и специальном оборудовании, которые собраны внутри обычных морских контейнеров. Последние могут быть установлены на разные типы кораблей и подключены к бортовым системам питания и управления. В случае необходимости командование может подобрать нужный состав модулей для боевого похода. По словам экспертов, набор таких контейнеров делает корабли универсальными, как швейцарский нож.

До конца лета российский ВМФ начнет испытания новых боевых модулей. Речь о системах вооружения и специальном оборудовании, которые собраны внутри обычных морских контейнеров. Последние могут быть установлены на разные типы кораблей и подключены к бортовым системам питания и управления. В случае необходимости командование может подобрать нужный состав модулей для боевого похода. По словам экспертов, набор таких контейнеров делает корабли универсальными, как швейцарский нож.

Незаменимых нет

Испытания новых модульных систем пройдут на Северном флоте до конца года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Их размещают в обычных 20- и 40-футовых морских контейнерах. Те, в свою очередь, устанавливают на борту разных типов кораблей, конструкция которых это позволяет.

Контейнер монтируют на палубе или в подпалубном пространстве, подключают к системе корабельного энергоснабжения и интегрируют в единую систему управления. При необходимости эти системы вооружения могут работать автономно, без подключения к корабельным энергосетям.

В настоящее время для ВМФ России строится несколько серий кораблей, специально спроектированных для применения контейнерных систем. В частности, это патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков», корветы проекта 20386 «Дерзкий», патрульные ледоколы проекта 23550 типа «Иван Папанин».

Серия проекта «Василий Быков» находится на стадии строительства. Два представителя этого семейства уже несут службу на Черноморском флоте. Новейшие корветы проекта «Дерзкий», строящиеся с применением стелс-технологий, по плану начнут пополнять ряды российского ВМФ после 2021 года. В настоящее время на «Северной Верфи» заложен головной корвет «Меркурий».

В контейнерах, в зависимости от задач, могут быть установлены самые разные системы. К примеру, противолодочной обороны — гидроакустическая станция и торпедные аппараты. Другой вариант — противокорабельные или крылатые ракеты.

При необходимости на борту корабля в таком контейнере может быть смонтирована мощная система ПВО на базе комплексов «Редут» и «Панцирь-М». Зенитный ракетный комплекс «Редут» устанавливается на кораблях нового поколения. В его состав входит РЛС «Полимент» с четырьмя фазированными антеннами. Ракеты размещаются в установках вертикального пуска, состоящих из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. Дальность действия комплекса — до 400 км. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в сухопутной модификации неоднократно применяли во время боевых действий в Сирии, и он зарекомендовал себя как крайне эффективное средство ПВО. С его помощью были уничтожены десятки целей, в том числе беспилотники, аэростаты, реактивные снаряды, планирующие бомбы и крылатые ракеты.

Помимо боевых модулей, разработаны также контейнеры для размещения воздушных беспилотников, подводных аппаратов, модуль для выполнения гидрографических работ.

Контейнеры с необходимым набором вооружения или оборудования можно доставить транспортным судном или самолетом в любой район Мирового океана, и там за считанные часы установить на борту. В результате можно оперативно создать в любом регионе мира район противовоздушной обороны или вести мониторинг активности подводных кораблей.

Разработан также медицинский контейнерный модуль, состоящий из операционной и реанимационной палат. Его можно будет развернуть в рамках гуманитарных операций возле берегов стран, пострадавших от стихийных бедствий.

Нелишняя экономия

Концепция перехода флота на модульный принцип развивается уже не один год, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— Промышленность разработала и начала производить корабли, способные держать на борту разные средства контейнерного вооружения. Теперь их надо испытывать, — рассказал эксперт «Известиям». — Корабль, построенный по модульному принципу — это, по сути, платформа, своего рода швейцарский нож. Очень важно, что ВМФ подошел к практическим испытаниям новой системы. Её необходимо отработать, и это непростая задача. К примеру, у Дании, которая разрабатывала контейнерный принцип применения кораблей, выстроить систему не получилось.

Специалист отметил, что модульный принцип позволит выполнять задачи быстрее, эффективнее и дешевле.

— Корабль можно сконфигурировать под конкретную задачу, которая возникает в данный момент времени, — пояснил Дмитрий Болтенков. — Зачем нужно держать и ударный, и противолодочный корабли, когда можно обойтись одним? Если нужны ударные средства — монтируют их. Если возникает необходимость организовать противолодочную оборону — меняется контейнер и обслуживающая его команда. Это, кстати, позволяет не держать в штате корабля специалистов, которые эксплуатируют содержимое контейнера.

ВМФ России сейчас активно получает новые корабли. В этом году в его состав должны войти атомные подлодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомоходы «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельная субмарина «Волхов». Помимо этого, ему передадут фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий», «Ретивый» и «Алдар Цыденжапов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», базовый тральщик и три судна обеспечения.

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Страны
Дания
Россия
Сирия
Швейцария
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Гремящий
Князь Владимир
С-75
Компании
Северная верфь
Проекты
11711
20380 Корвет-1
20386
22160
22350
23550
636.3
БПЛА
Медицина
СФ
ЧФ
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