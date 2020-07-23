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Известия.ru

США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Соединенные Штаты призвали Российскую Федерацию прекратить разработки и внедрение ракет с ядерным двигателем. Об этом 21 июля в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, американская сторона полагает, что оружие подобного рода не должно существовать. «Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль», — сказал он. Как добавил Биллингсли, такая ракета будет создавать во время полета огромный радиоактивный выброс.

«Я прямо говорил своим российскими партнерам, что это расходование огромных средств и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки», — цитирует его «Газета.ру».

Нет ничего, что бы оправдывало существование «систем Судного дня», подытожил он.

В 2016 году конструкторское бюро «Арсенал», входящее в систему «Роскосмоса», предложило Минобороны создать орбитальную группировку космических аппаратов со средствами радиоэлектронной борьбы, укомплектованных ядерной энергетической установкой.

О разработке подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой президент России Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Такие беспилотники могут поражать широкий спектр целей (в том числе береговые укрепления, инфраструктуру и авианосные группировки).

Журналисты указали, что новейшие российские беспилотники невероятно мощные и с легкостью уничтожат, например, авианосную группу США.

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