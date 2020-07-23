"Летающий Чернобыль": США призвали Россию отказаться от ракет

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире. При этом он добавил, что США нацелят свое гиперзвуковое оружие на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Россия должна прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Как указал сотрудник Белого дома на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
«Это не что иное, как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет [она] создавать во время полета. Нет никакой логики, которая бы оправдывала [существование] этих систем Судного дня», - пояснил американский военный.
Он признался, что поднимал эту тему на встрече с российскими коллегами, передает РИА «Новости».
«Я прямо говорил своим российскими партнерам, что это расходование огромных средств и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки», - добавил сотрудник администрации США.
Свое же гиперзвуковое оружие Вашингтон будет ориентировать на Азиатско-Тихоокеанский регион, заверил Биллингсли. Он уточнил, что такие системы нужны Вашингтону для достижения оружейного паритета в Азии, передает ТАСС.
«США, насколько я понимаю, занимаются разработкой не ядерных вооружений такого типа, а гиперзвуковых [систем] в обычном оснащении. Эти [вооружения], считаю, станут для нас важными уравнителями, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал чиновник.
На прошлой неделе стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп, говоря о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
Как поясняла телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США, глава государства проявил особый интерес к этой ракете. Представитель Пентагона сообщил, что для президента проводятся брифинги по программе создания гиперзвукового оружия.
На телеканале СNN уточнили, что в рамках этой программы США разрабатывают планирующий блок, который может осуществлять маневры в атмосфере, а также крылатую гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость, в десять раз превышающую скорость крылатых ракет Tomahawk.
Источник из Пентагона уточнил, что испытания этой крылатой ракеты - в неядерном оснащении - состоятся позднее в нынешнем году.
«По словам официального представителя, обе системы могут применяться совместно. Имеющий большую дальность планирующий блок мог бы уничтожить систему ПВО противника, а американские самолеты с гиперзвуковыми крылатыми ракетами с более близкой дистанции могли бы нанести удары по большему числу целей», - отметила телекомпания.
Вместе с тем на телеканале признали, что американские разработки существенно отстают от программ Москвы и Пекина, которые уже развернули такие системы. При этом в США такие ракеты вряд ли будут развернуты ранее 2023 года, утверждают американские эксперты.
Трамп несколько раз упоминал о создаваемой в США ракете, например, в ходе выступления в штаб-квартире Южного командования ВС США во Флориде.
Трамп обратил внимание на то, что американские власти потратили на воздушные силы порядка $2,5 трлн из бюджета. По словам главы государства, в США самая современная военная техника в мире.
«У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может», - заявил американский президент.
При этом в США обеспокоены сообщениями o том, что перспективный российский истребитель Cу-57 может получить беспилотный режим. Об этом ранее написал журнал Popular Mechanics. Автор публикации задался вопросом о том, каким образом этот истребитель может стать беспилотным.
«Либо Су-57, используемый для беспилотных испытаний, является двухместным вариантом, либо управление самолетом осуществляется дистанционно с помощью программного обеспечения», - говорится в материале издания.
Как утверждает PM, российская авиационная промышленность отстает от зарубежных конкурентов в разработке беспилотных летательных аппаратов. При этом «Москва изо всех сил старается наверстать упущенное», указывается в публикации.
Американские военные аналитики также отметили, что Су-57 отрабатывает совместные действия с тяжелым ударным беспилотником С-70 «Охотник».
«Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», - заявил российский лидер.
Сейчас, подчеркнул Путин, в мире нет сил, способных противостоять гиперзвуковому оружию - их «никто не берет».
«Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения», - отметил российский лидер.
В середине мая Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых «нет ни у одной страны в мире».
Рафаэль Фахрутдинов