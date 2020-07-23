"Летающий Чернобыль": США призвали Россию отказаться от ракет

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире. При этом он добавил, что США нацелят свое гиперзвуковое оружие на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Россия должна прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Как указал сотрудник Белого дома на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.

«Это не что иное, как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет [она] создавать во время полета. Нет никакой логики, которая бы оправдывала [существование] этих систем Судного дня», - пояснил американский военный.

Он признался, что поднимал эту тему на встрече с российскими коллегами, передает РИА «Новости».

«Я прямо говорил своим российскими партнерам, что это расходование огромных средств и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки», - добавил сотрудник администрации США.

Свое же гиперзвуковое оружие Вашингтон будет ориентировать на Азиатско-Тихоокеанский регион, заверил Биллингсли. Он уточнил, что такие системы нужны Вашингтону для достижения оружейного паритета в Азии, передает ТАСС.

«США, насколько я понимаю, занимаются разработкой не ядерных вооружений такого типа, а гиперзвуковых [систем] в обычном оснащении. Эти [вооружения], считаю, станут для нас важными уравнителями, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал чиновник.

При этом он признал отставание США от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия.

На прошлой неделе стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп, говоря о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.

Как поясняла телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США, глава государства проявил особый интерес к этой ракете. Представитель Пентагона сообщил, что для президента проводятся брифинги по программе создания гиперзвукового оружия.

На телеканале СNN уточнили, что в рамках этой программы США разрабатывают планирующий блок, который может осуществлять маневры в атмосфере, а также крылатую гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость, в десять раз превышающую скорость крылатых ракет Tomahawk.

Источник из Пентагона уточнил, что испытания этой крылатой ракеты - в неядерном оснащении - состоятся позднее в нынешнем году.

«По словам официального представителя, обе системы могут применяться совместно. Имеющий большую дальность планирующий блок мог бы уничтожить систему ПВО противника, а американские самолеты с гиперзвуковыми крылатыми ракетами с более близкой дистанции могли бы нанести удары по большему числу целей», - отметила телекомпания.

Вместе с тем на телеканале признали, что американские разработки существенно отстают от программ Москвы и Пекина, которые уже развернули такие системы. При этом в США такие ракеты вряд ли будут развернуты ранее 2023 года, утверждают американские эксперты.

Трамп несколько раз упоминал о создаваемой в США ракете, например, в ходе выступления в штаб-квартире Южного командования ВС США во Флориде.

Президент рассказал, что разрабатываемая США гиперзвуковая ракета «настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить».

Трамп обратил внимание на то, что американские власти потратили на воздушные силы порядка $2,5 трлн из бюджета. По словам главы государства, в США самая современная военная техника в мире.

«У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может», - заявил американский президент.

При этом в США обеспокоены сообщениями o том, что перспективный российский истребитель Cу-57 может получить беспилотный режим. Об этом ранее написал журнал Popular Mechanics. Автор публикации задался вопросом о том, каким образом этот истребитель может стать беспилотным.

«Либо Су-57, используемый для беспилотных испытаний, является двухместным вариантом, либо управление самолетом осуществляется дистанционно с помощью программного обеспечения», - говорится в материале издания.

Как утверждает PM, российская авиационная промышленность отстает от зарубежных конкурентов в разработке беспилотных летательных аппаратов. При этом «Москва изо всех сил старается наверстать упущенное», указывается в публикации.

Американские военные аналитики также отметили, что Су-57 отрабатывает совместные действия с тяжелым ударным беспилотником С-70 «Охотник».

В скором времени у России появится оружие, способное эффективно противостоять гиперзвуковым вооружениям, сообщил в июне нынешнего года президент РФ Владимир Путин.

«Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», - заявил российский лидер.

Сейчас, подчеркнул Путин, в мире нет сил, способных противостоять гиперзвуковому оружию - их «никто не берет».

«Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения», - отметил российский лидер.

В середине мая Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых «нет ни у одной страны в мире».

Рафаэль Фахрутдинов