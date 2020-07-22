Вершина технологий. В РФ создают универсальный двигатель для истребителей

Универсальный двигатель для истребителей Су-27, Су-30, Су-35 разрабатывают в России. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, создать авиационный двигатель – не менее сложно, чем создать сам самолет.

ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК Ростеха) разрабатывает универсальный двигатель, который можно установить на истребители без доработки планера. Об этом сообщил РИА Новости управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.

По его словам, установить двигатель можно будет на Су-27, Су-30, Су-35.

На двигателе будут использоваться узлы предыдущих моделей "с целью получения более высоких технических характеристик", уточнил Семивеличенко.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал эти планы.

"Авиационный двигатель, как и ракетный, – это вершина современных инженерных технологий. Создать двигатель – не менее сложно, чем создать самолет. Под каждый реактивный самолет разрабатывается некая своя модификация двигателя, которая удовлетворяет требованиям конкретных самолетов-истребителей. Если мы говорим про гражданские машины, то там уже давно пришли к тому, что под различные линейки самолетов разрабатываются некие универсальные двигатели, которые требуют минимум изменений для установки. Это нужно, прежде всего, с точки зрения экономики производства, во-вторых, с точки зрения универсальности и удешевления обслуживания такой техники. Если появится двигатель для целой линейки самолетов Су, то это облегчит их обслуживание в частях и снизит стоимость жизненного цикла изделия", – рассказал Дмитрий Дрозденко.