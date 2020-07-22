Войти
РИА Новости

Вершина технологий. В РФ создают универсальный двигатель для истребителей

565
0
+2
Дозаправка истребителя Су-30СМ в небе над Крымом
Дозаправка истребителя Су-30СМ в небе над Крымом.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Универсальный двигатель для истребителей Су-27, Су-30, Су-35 разрабатывают в России. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, создать авиационный двигатель – не менее сложно, чем создать сам самолет.

ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК Ростеха) разрабатывает универсальный двигатель, который можно установить на истребители без доработки планера. Об этом сообщил РИА Новости управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.

По его словам, установить двигатель можно будет на Су-27, Су-30, Су-35.

На двигателе будут использоваться узлы предыдущих моделей "с целью получения более высоких технических характеристик", уточнил Семивеличенко.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал эти планы.

"Авиационный двигатель, как и ракетный, – это вершина современных инженерных технологий. Создать двигатель – не менее сложно, чем создать самолет. Под каждый реактивный самолет разрабатывается некая своя модификация двигателя, которая удовлетворяет требованиям конкретных самолетов-истребителей. Если мы говорим про гражданские машины, то там уже давно пришли к тому, что под различные линейки самолетов разрабатываются некие универсальные двигатели, которые требуют минимум изменений для установки. Это нужно, прежде всего, с точки зрения экономики производства, во-вторых, с точки зрения универсальности и удешевления обслуживания такой техники. Если появится двигатель для целой линейки самолетов Су, то это облегчит их обслуживание в частях и снизит стоимость жизненного цикла изделия", – рассказал Дмитрий Дрозденко.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35
Компании
ОДК УК
УМПО
Похожие новости
22.07.2020
Так проще: для "Сушек" создадут универсальный двигатель
12.08.2014
Столпы нашего моторостроения
26.06.2013
"Для меня в трех буквах IPO собрано все, чего необходимо достигнуть"
06.10.2011
Работай крыльями!
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 12:35
  • 10
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 12:16
  • 4
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 11:57
  • 8
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 11:25
  • 34
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 22.07 11:21
  • 3
Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
  • 22.07 09:52
  • 3
Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
  • 22.07 09:43
  • 2
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
  • 22.07 04:27
  • 1
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 02:42
  • 51
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 00:53
  • 3
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 00:20
  • 14
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 23:50
  • 6
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 19:59
  • 2
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
  • 21.07 19:58
  • 3
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 18:52
  • 5
Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения