Вершина технологий. В РФ создают универсальный двигатель для истребителей

Универсальный двигатель для истребителей Су-27, Су-30, Су-35 разрабатывают в России. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко, создать авиационный двигатель – не менее сложно, чем создать сам самолет.
ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК Ростеха) разрабатывает универсальный двигатель, который можно установить на истребители без доработки планера. Об этом сообщил РИА Новости управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.
По его словам, установить двигатель можно будет на Су-27, Су-30, Су-35.
На двигателе будут использоваться узлы предыдущих моделей "с целью получения более высоких технических характеристик", уточнил Семивеличенко.
В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал эти планы.