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РИА Новости

Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ

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Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ФСБ, составляющей профессиональную тайну.

Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. Изменения предлагается внести в статью 7 Федерального закона "О федеральной службе безопасности".

Законопроектом предлагалось запретить действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать не только государственную или служебную тайну, но и профессиональную тайну, обнародование которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации.

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Страны
Россия
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