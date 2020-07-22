Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому сотрудники органов Федеральной службы безопасности обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ФСБ, составляющей профессиональную тайну.

Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. Изменения предлагается внести в статью 7 Федерального закона "О федеральной службе безопасности".

Законопроектом предлагалось запретить действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашать не только государственную или служебную тайну, но и профессиональную тайну, обнародование которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации.