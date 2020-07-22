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ТАСС

Arianespace запустит три спутника 28 июля

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Логотип Arianespace SA
Логотип космического перевозчика Arianespace SA.
Источник изображения: https://cloudfront.net/

Аппараты будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания

ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Корпорация Arianespace приняла решение осуществить 28 июля с космодрома в Куру запуск ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту. Об этом говорится в заявлении Arianespace, распространенном во вторник.

Окно запуска - с 23:29 вторника 28 июля по 00:15 среды 29 июля по парижскому времени (01:29-01:15 мск среды). Аппарат BSAT-4b выводится для японского оператора связи B-SAT, спутник Galaxy 30 и MEV-2 - для международного оператора Intelsat. Они будут использоваться для прямого высококачественного радио- и телевещания.

В космос также отправляется аппарат MEV-2 - Mission Extension Vehicle (Аппарат продления миссии). Он принадлежит американской корпорации Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC и предназначен для продления сроков эксплуатации спутников на геостационарной орбите. Он проведет операции, которые позволят продлить срок эксплуатации спутника Intelsat 10-02.

Корпорация Arianespace подчеркивает, что произвела новое усовершенствование своего носителя Ariane 5, благодаря которому его грузоподъемность увеличена на 85 кг и позволяет выводить на переходную орбиту объекты общей массой до 10 200 кг.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
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