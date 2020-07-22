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Интерфакс-АВН

Массовую переброску войск отрабатывают ВДВ на учениях в нескольких регионах РФ

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Десантирование из Ил-76МД
Десантирование боевой техники из военно-транспортного самолета Ил-76МД.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Масштабные учения Воздушно-десантных войск идут в Ивановской и Рязанской областях, сообщает во вторник министерство обороны РФ.

"Более 40 экипажей самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации (ВТА) выполнили перебазирование на оперативные аэродромы в Ивановской и Рязанской областях и приступили к погрузке техники подразделений ВДВ", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

По данным Минобороны, "перебазирование осуществлялось из пунктов постоянной дислокации в Тверской, Оренбургской, Псковской областях. Во время выполнения полетных заданий экипажи ВТА преодолели до двух тысяч километров".

Учения, которые идут под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, продлятся до 24 июля, сказано в сообщении.

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