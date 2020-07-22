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Интерфакс-АВН

Лавров опроверг утверждения Болтона о Путине и иранцах в Сирии

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Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник изображения: © AP Photo

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин никогда не говорил о том, что "русским в Сирии иранцы не нужны", у экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона не было никаких оснований для подобных цитирований российского лидера, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что у господина Болтона никаких оснований не было цитировать президента Путина хотя бы потому, что президент Путин ничего подобного никогда не произносил. И это не в наших правилах и традициях, и уж тем более не в правилах лично президента Путина пытаться подобного рода вещи разыгрывать за спиной наших партнеров", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Лавров напомнил, что Россия активнейшим образом взаимодействует с Ираном и Турцией в урегулировании сирийского вопроса.

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Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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