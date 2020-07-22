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РИА Новости

Президент Азербайджана заявил об отсутствии необходимости в мобилизации

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Ильхам Алиев
Ильхам Алиев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что около 50 тысяч граждан страны обратились с заявлением для участия в боевых действиях, но на данный момент нет необходимости в мобилизации.

"Менее чем за неделю заявления подали почти 50 тысяч граждан Азербайджана, большинство из них - молодежь. Я благодарен им. Они готовы умереть за Карабах. Я благодарен их родителям за воспитание таких детей. Сегодня азербайджанская армия полностью укомплектована, пока нет необходимости в мобилизации. Но если понадобится, то мы и на это пойдем", - сказал Алиев, его выступление транслировал телеканал "РЕАЛ".

Президент Азербайджана подчеркнул, что мировое сообщество, многие международные организации поддержали страну в последних боях на границе с Арменией.

"Первую поддержку мы получили из братской Турции. Мой брат - турецкий президент заявил, что Турция и Азербайджана всегда будет вместе, я хочу поблагодарить его за позицию", - сказал он.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
Россия
Турция
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