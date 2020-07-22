Американское судно доставило в Грецию 3 тысячи морпехов на учения НАТО

АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Американское транспортное судно Endurance Vehicles Carrier доставило в Грецию 3 тысячи морских пехотинцев, военные машины и технику для участия в натовских учениях Atlantic Resolve 2020, сообщил сайт kranosgr.com. Сообщение опубликовал в Twitter посол США в Греции Джеффри Пайетт.

Судно стоит на рейде порта Александруполис на севере Греции.

"Это один из крупнейших транспортов американских вооруженных сил, который участвует в учениях НАТО Atlantic Resolve 2020", - пишет издание.

Учения будут проходить в Румынии, технику отправят туда железной дорогой.

"Перевозка войск и военной техники начнется в четверг, 23 июля, в присутствии министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса, посла США в Афинах Джеффри Пайетта и начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Константиноса Флороса, которые прибудут в Александруполис на борту военного самолета", - сообщает издание.