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РИА Новости

Американское судно доставило в Грецию 3 тысячи морпехов на учения НАТО

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Корабль ВМС Греции в Эгейском море
Корабль ВМС Греции в Эгейском море.
Источник изображения: © AP Photo / Lefteris Pitarakis

АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Американское транспортное судно Endurance Vehicles Carrier доставило в Грецию 3 тысячи морских пехотинцев, военные машины и технику для участия в натовских учениях Atlantic Resolve 2020, сообщил сайт kranosgr.com. Сообщение опубликовал в Twitter посол США в Греции Джеффри Пайетт.

Судно стоит на рейде порта Александруполис на севере Греции.

"Это один из крупнейших транспортов американских вооруженных сил, который участвует в учениях НАТО Atlantic Resolve 2020", - пишет издание.

Учения будут проходить в Румынии, технику отправят туда железной дорогой.

"Перевозка войск и военной техники начнется в четверг, 23 июля, в присутствии министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса, посла США в Афинах Джеффри Пайетта и начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Константиноса Флороса, которые прибудут в Александруполис на борту военного самолета", - сообщает издание.

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Страны
Греция
Румыния
США
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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