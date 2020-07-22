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РИА Новости

Спецпосланник: США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие

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Почетный караул у здания Пентагона, где расположена Штаб-квартира Министерства обороны США
Почетный караул у здания Пентагона, где расположена Штаб-квартира Министерства обороны США.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США не планируют создавать ядерное гиперзвуковое оружие, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Гиперзвуковое (оружие) предполагает ряд преимуществ. Я думаю, что США хотят не ядерное оружие в этой области, а обычное гиперзвуковое оружие (в неядерном оснащении – ред.)", - заявил Биллингсли на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

Биллингсли отметил, что гиперзвуковое оружие уравняет боевые возможности США с Китаем и РФ, особенно в Тихоокеанском регионе.

"Нам нужно серьезно увеличить число тестов различных гиперзвуковых систем и в сухопутных войсках, и ВМС, и потенциально в ВВС. Будет справедливо сказать, что мы отстаем, в частности от китайской испытательной программы, а русские уже разместили два вида ядерных гиперзвуковых вооружений на тяжелых межконтинентальных баллистических ракетах", - сказал он.

Биллингсли добавил, что скоро у России появятся и другие образцы, которые будут размещаться на МБР "Сармат" после ее постановки на вооружение.

Во вторник комитет рассматривают кандидатуру Биллингсли на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

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Кинжал ЗРК
Сармат МБР
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