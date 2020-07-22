ABC (Испания): Путин показывает мощь ВМФ, чтобы запугать Украину

Россия укрепляет свой флот. Так делают многие независимые государства. Тем не менее испанский корреспондент усмотрел во вчерашнем спуске на воду новых военных кораблей России намерение запугать Украину. А вот совместные военные учения НАТО в Черном море России, конечно же, не стоит рассматривать как угрозу. В последние двадцать лет, с расширения НАТО к границам России, мы слышали это от Европы десятки раз.

Российский президент посетил Керченские судоверфи, где присутствовал при спуске на воду двух десантных кораблей.

В условиях сложной экономической ситуации, вызванной пандемией covid-19, которая вынудила пересмотреть ранее принятые планы экономического развития, а также постоянно ухудшающихся отношений с Украиной ввиду невыполнения Минских соглашений президент Владимир Путин решил еще припугнуть Киев своей военно-морской мощью.

И сделал это вчера на керченских судоверфях "Залив", расположенных на восточной оконечности полуострова Крым, аннексированного в 2014 году, во время спуска на воду двух десантных кораблей. Еще четыре военных корабля - два фрегата и две атомных подводных лодки - были спущены на воду на Северной Верфи в Санкт-Петербурге и на военно-морских верфях "Севмаш" в Северодвинске, городе на Белом море.

Защита границ

"Сегодня одновременно спускаются на воду шесть новых кораблей на наших трех основных верфях", - заявил Путин в Крыму во время торжественной церемонии в "Заливе". Как заявил глава государства, "ВМФ всегда защищал границы России и сегодня играет первостепенную роль в обеспечении безопасности России". Он подчеркнул, что российские военные корабли "способствуют поддержанию стратегического равновесия и стабильности в мире (…) у нас около 60 кораблей и вспомогательных судов в ключевых районах океанов, почти половина из них - в дальних морях".

Десантные корабли и фрегаты, спущенные на воду в Керчи, носят имена легендарных флотоводцев Ивана Рогова и Митрофана Москаленко, а спущенные на воду в Санкт-Петербурге - Адмирала Юмашева и Адмирала Спиридонова. Двум атомным подводным лодкам, спущенным на воду в Северодвинске, будут присвоены имена русских городов: Воронеж и Владивосток. Российский президент наблюдал за церемонией спуска на воду кораблей в Санкт-Петербурге и Северодвинске из Керчи в режиме видеоконференции.

Современный флот

Путин заявил, что у России одно из самых протяженных побережий с выходом к трем океанам. "Мы продолжим курс на развитие современного и боеспособного флота. Мы продолжим строительство кораблей, оснащенных самым передовым оружием и оборудованием", - предупредил Путин. Он поблагодарил российских кораблестроителей и личный состав ВМФ за то, что Россия находится среди ведущих морских держав мира. Он также указал, что "за последние восемь лет более 200 кораблей и судов различного класса пополнили боевой состав нашего флота". Путин призвал работников судоверфи продолжать работу в этом направлении с тем, чтобы к 2027 году "доля новых кораблей превысила 70%".

США решили увеличить свою военную помощь Украине, в то время как НАТО, по словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, усилит свое военное присутствие в Черном море вблизи Крыма. Столтенберг и министр обороны Украины Андрей Таран несколько дней тому назад высказали единодушное мнение о том, что за последние дни безопасность в этом районе ухудшилась из-за действий России. В настоящее время в Черном море находится эсминец 6-го Флота ВМС США "Портер", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк". Он и корабли других стран НАТО проведут совместные учения с украинскими боевыми кораблями.

Рафаэль Маньюэко (Rafael M. Mañueco)