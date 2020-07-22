Пистолет-пулемёт для злодеев и суперменов

«Узи» — нестареющая легенда ЦАХАЛ и мирового кинематографа

Легендарный «Узи» в руках суперменов и злодеев очень быстро стал культовым оружием в глазах советских мальчишек, когда в конце 80-х годов прошлого века поток голливудских боевиков хлынул на экраны полуподпольных видеосалонов. Маленький пистолет-пулемёт казался верхом совершенства на фоне больших и неуклюжих М16 и АК — кто же мог знать, что в действительности недостатков у оружия гораздо больше, чем достоинств?

Принятый в 1954 году на вооружение молодой израильской армии пистолет-пулемёт под патрон 9×19 Парабеллум проектировался максимально дешевым, неприхотливым и технологичным, и с этой задачей конструктор Узиэль Галь и оружейный концерн IMI справились неплохо. Однако «Узи» вышел тяжёлым (3,5 кг), неточным и вдобавок слишком прожорливым — стандартные магазины на 25 патронов вылетали куда-то в сторону противника менее чем за секунду. Тем не менее, всевозможные модификации и клоны этого оружия до сих пор используются по всему миру, не собираясь сдавать позиции.