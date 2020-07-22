Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии

Если совместить глушитель (suppressor) и дульный тормоз (muzzle brake), получится Smuzzle. Устройство под таким названием разработали в Исследовательской лаборатории армии США (CCDC Army Research Laboratory). Вчера, 20 июля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что инженеры CCDC Army Research Laboratory получили патент на гибридный аксессуар для стрелкового оружия.

Разработка Smuzzle началась в 2007 году вместе со стартом программы NGSW. По словам Грега Оберлина, одного из разработчиков Smuzzle, инженеров Исследовательской лаборатории армии США спросили о том, что должно быть у оружия нового поколения: дульный тормоз или глушитель. «А почему не то и другое? И это было моментом прозрения», — вспоминает Оберлин.

Тестирование Smuzzle непрерывной стрельбой

Цель проекта состояла в том, чтобы уменьшить отдачу и вспышку при выстреле, одновременно снижая звук. После 11 лет работы, десятков прототипов и четырёх промежуточных патентов лаборатория разработала глушитель нового поколения. Он на 50% снижает громкость выстрела для стрелка и на 25% уменьшает вспышку при выстреле. Кроме того, специальные ассиметричные отверстия гасят подпрыгивание ствола и «тянут» оружие вперёд, снижая отдачу.

По словам разработчиков, Smuzzle уже прошёл тестирование на пулемёте M240B калибра 7,62×51 мм, а также на перспективной винтовке в калибре 6,8 мм от Textron. При этом Smuzzle может быть масштабирован для любого стрелкового калибра. Кроме того, разработчики намерены вывести новый аксессуар на гражданский рынок.