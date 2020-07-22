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WarSpot

Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии

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Источник изображения: warspot.ru

Если совместить глушитель (suppressor) и дульный тормоз (muzzle brake), получится Smuzzle. Устройство под таким названием разработали в Исследовательской лаборатории армии США (CCDC Army Research Laboratory). Вчера, 20 июля, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что инженеры CCDC Army Research Laboratory получили патент на гибридный аксессуар для стрелкового оружия.

Разработка Smuzzle началась в 2007 году вместе со стартом программы NGSW. По словам Грега Оберлина, одного из разработчиков Smuzzle, инженеров Исследовательской лаборатории армии США спросили о том, что должно быть у оружия нового поколения: дульный тормоз или глушитель. «А почему не то и другое? И это было моментом прозрения», — вспоминает Оберлин.

Тестирование Smuzzle непрерывной стрельбой

Цель проекта состояла в том, чтобы уменьшить отдачу и вспышку при выстреле, одновременно снижая звук. После 11 лет работы, десятков прототипов и четырёх промежуточных патентов лаборатория разработала глушитель нового поколения. Он на 50% снижает громкость выстрела для стрелка и на 25% уменьшает вспышку при выстреле. Кроме того, специальные ассиметричные отверстия гасят подпрыгивание ствола и «тянут» оружие вперёд, снижая отдачу.

По словам разработчиков, Smuzzle уже прошёл тестирование на пулемёте M240B калибра 7,62×51 мм, а также на перспективной винтовке в калибре 6,8 мм от Textron. При этом Smuzzle может быть масштабирован для любого стрелкового калибра. Кроме того, разработчики намерены вывести новый аксессуар на гражданский рынок.

Патентное изображение Smuzzle

Источник изображения: thefirearmblog.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
NGSW
Компании
Textron
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4 комментария
№1
22.07.2020 02:23
Шлем с очками от контузии спасет стрелка, или совсем уже не жалеют своих, направляя газы назад.
0
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№2
22.07.2020 10:37
Цитата, ЗНШ сообщ. №1
Шлем с очками от контузии спасет стрелка, или совсем уже не жалеют своих, направляя газы назад.

С чего Вы это взяли?
0
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№3
22.07.2020 11:18
В дульном тормозе, форма щелей с наклоном назад, не перпендикулярно стволу.
0
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№4
22.07.2020 12:16
И что? Вы полагаете, что при перпендикулярном расположении не было овода назад или что схема газового потока при таких скоростях настолько линейна?
0
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