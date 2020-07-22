Госдума приняла закон об обязанности росгвардейцев представляться

Сотрудники Росгвардии, которые несут службу по охране общественного порядка, при взаимодействии с гражданами будут обязаны представляться и предъявлять служебное удостоверение. Закон об этом приняла Госдума.

При этом ко второму чтению документ был дополнен поправкой, которой сотрудникам Росгвардии разрешат не представляться гражданам "при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного нарушения либо преследования совершивших их лиц". Требование представляться не распространяется на сотрудников спецподразделений Росгвардии - ОМОНА и СОБРа, - которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму, что объясняется соображениями их личной безопасности, говорится в документе.

Если "незамедлительных" обстоятельств нет, то после представления и предъявления гражданину служебного удостоверения, сотрудник Росгвардии должен будет сообщить причину и цель обращения. А в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, нужно будет разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности.

- Граждане вправе знать, что к ним обращается законный представитель власти, а не просто человек, надевший форму с погонами, - подчеркнул глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Татьяна Замахина