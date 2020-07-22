На Украине одна БМП сожгла другую

В результате "дружественного" обстрела была уничтожена БМП-2 вооруженных сил Украины. Погиб командир бронемашины.

ЧП случилось на на Яворовском полигоне под Львовом. Во время тактического учения экипаж БМП-2 открыл огонь по аналогичной машине, сообщил "Военный обозреватель". Предварительная причина случившегося - потеря ориентации стреляющим экипажем.

БМП-2 - гусеничная плавающая боевая машина советской разработки. Предназначена для доставки мотострелков на передний край и поддержки их огнем. БМП вооружена автоматической 30-миллиметровой пушкой и 7,62-мм пулеметом. Помимо Вооруженных сил и Национальной гвардии России, машина стоит на вооружении 33 стран мира. В частности, Украина располагает парком из 900 БМП-2.

Антон Валагин