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Военно-промышленный курьер

В пику С-400 Турция недополучит 8 истребителей F-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВВС США приняли решение выкупить у американской оборонной корпорации Lockheed Martin восемь истребителей пятого поколения F-35, которые изначально предназначались для Турции.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США.

Согласно сообщению Пентагона, закупка произойдёт в рамках «модифицированного контракта». Сумма, которую ВВС страны намерены потратить на приобретение боевых машин, отказанных в поставке ближневосточному союзнику по НАТО, составит $ 862 млн.

Анкара планировала приобрести 100 новейших американских многоцелевых истребителей в рамках программы по созданию F-35, участником которой была Турция до момента закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. После приобретения у Москвы этих оборонительных систем Анкара была исключена из указанной программы.

Ранее стало известно, что США одобрили продажу Японии 105 истребителей F-35 на сумму $ 23 млрд.

Конгресс США с прошлого года угрожает наложить санкции на Турцию в связи с приобретением Анкарой российских С-400. Охватившая США, Турцию и весь мир пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 заморозила на время американо-турецкое противостояние вокруг крупной оружейной сделки между Анкарой и Москвой. 

«Жестом доброй воли» Анкары в адрес американского союзника по НАТО стал перенос сроков постановки батарей С-400 в Турции на боевое дежурство, хотя ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично указывал, что это произойдёт в апреле текущего года. Официальная Анкара подчёркивает, что все её планы в отношении закупленных у Москвы оборонительных систем остаются в силе и их реализация лишь отложена во времени.

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