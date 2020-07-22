"Останутся на Луне навеки": как Никсон "объявил" о гибели "Аполлона"

Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели "Аполлона-11"

Появилось фейковое видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о гибели американцев на Луне. Его создали американские ученые, чтобы показать, как далеко зашли технологии машинного обучения.

Весьма необычным образом решили отметить 51-ю годовщину высадки американских астронавтов на Луну ученые Массачусетского технологического института (MIT).

Специалисты по искусственному интеллекту создали «дипфейковое» видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.

«Судьба распорядилась так, что люди, отправившиеся на Луну ради мирных исследований, останутся там навеки, - говорит лидер нации в телевизионном обращении. - В древние века люди вглядывались в звезды и видели своих героев в созвездиях. В наше время мы занимаемся тем же, однако наши герои - отважные люди из плоти и крови. За ними последуют другие и обязательно смогут вернуться домой. Человеческий поиск не остановить. Однако эти люди были первыми, и они навсегда останутся в наших сердцах».

Такие слова Никсон должен был произнести в случае неудачи миссии в речи, подготовленной его спичрайтером Уильямом Сафиром, однако, как известно, миссия завершилась успешно. «Наиболее волнующим является, конечно, то, что это фейк, но очень убедительный фейк», - пишет издание Space.com.

Фейковое видео - часть цифрового проекта Центра современных виртуальных исследований MIT «В случае аварии на Луне» - именно так называлась заранее заготовленная экстренная речь Никсона на случай гибели экипажа «Аполлон-11» в июле 1969 года.

В создании видео принимал участие актер, а также специалисты компании Respeecher, которые помогли синтезировать искусственную речь Ричарда Никсона, используя технологии глубокого машинного обучения. Были также привлечены инженеры компании Canny AI, которые использовали специальные техники, чтобы изучить и воспроизвести мельчайшие движения рта и губ Никсона.

Все это помогло создать семиминутное видео, которое позволяет воочию убедиться, какими убедительными могут быть подобные дипфейки.

«Дезинформация в СМИ это давний феномен, однако, усиленный технологиями дипфейков, он стал краеугольным вопросом нашего времени, - считает Фокс Харрелл, профессор цифровых медиа из MIT. - С помощью этого проекта и учебного курса по дезинформации, выстроенного вокруг него, наш креативный директор Франческа Панетта пытается достичь широких целей».

«Эта альтернативная история показывает, как технологии могут затемнять правду вокруг нас, и помогает нашей аудитории внимательно относиться к медиа, с которыми сталкиваются ежедневно», - сказала Панетта.

«Мы отсмотрели много часов речей Никсона по Вьетнаму, выискивая двухминутный фрагмент, где его жесты и движения подходят идеально к экстренной речи, записанной нашим актером», - добавила она.

- Перевороты страниц, движения головы, было необходимо выстроить правдоподобно в нашей новой речи. Закончили мы речью Никсона об отставке».

В 2019 году мир отмечал полувековой юбилей первой высадки американских астронавтов на Луну. 20 июля 1969 года по времени Гринвича, отстыковавшийся от космического корабля «Аполлон-11» лунный модуль с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином совершил посадку на поверхности Луны. Через несколько часов, уже 21 июля, астронавты стали первыми людьми, сделавшими шаги по спутнику Земли.

24 июля в 16:50 «Аполлон-11» приводнился в Тихом океане. В общей сложности полет космического корабля под командованием Армстронга продолжался 195 часов 18 минут.

Для торжественной встречи героев на авианосец прибыли президент США Ричард Никсон, директор NASA Томас Пейн, астронавт Фрэнк Борман и другие лица, причастные к событию. 27 июля фургон был доставлен в лабораторию LRL, где астронавты пробыли до 11 августа - до конца карантина.

В апреле 2020 года NASA обнародовало уникальные записи другой, неудачной миссии на Луну, «Аполлон-13». Тогда причиной аварии стал взрыв кислородного бака корабля, после которого вышли из строя два из трех топливных элементов, вырабатывавших электроэнергию. Сразу стало понятно, что о высадке экипажа на Луну не может быть и речи, и в Центре управления полетом закипела работа по срочному возвращению астронавтов на Землю.

Несмотря на обилие поломок и отказов, во время миссии члены экипажа все же получили от ЦУПа приятное известие. Они узнали о нем 14 апреля после очередного выхода корабля с обратной стороны Луны - им сказали, что эксперимент по научной бомбардировке Луны состоялся: ступень корабля S-IVB, как и было запланировано, ударилась о лунную поверхность.

Специально к юбилею миссии специалисты Центра космических полетов Годдарда опубликовали оцифрованные кадры и аудиозапись переговоров экипажа в момент проведения эксперимента. На кадрах видно, как ракетная ступень отходит от корабля по направлению к Луне.

Отдел "Наука"