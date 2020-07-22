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Военное обозрение

ВВС США начали списание самолётов-заправщиков KC-10 Extender

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС США начали списание самолетов-заправщиков KC-10 Extender, на замену которым постепенно приходят новые топливозаправщики KC-46 Pegasus. Как передает NPlus1 со ссылкой на Air Force Magazine, 13 июля 2020 года командование ВВС списало первый KC-10 Extender.

Как говорится в сообщении, первый списанный топливозаправщик КС-10 прослужил 33 года, налетав за это время более 33 тысяч часов. Согласно официальной информации, данный самолет под номером "860036" за время своей службы заправил в воздухе около 125 тысяч различных самолетов.

После церемонии списания, прошедшей на авиабазе в Нью-Джерси, выведенный из боевого состава ВВС США самолет отправили в Аризону на площадку 309-й группы по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники (AMARG), более известную как "кладбище самолетов".

Как заявили в командовании ВВС США, в общей сложности планируется списать 59 самолетов КС-10 Extender. Списанные самолеты не будут передаваться третьим странам, все они будут отправлены в Аризону, где часть из них законсервируют, а другую часть разберут на запчасти для первой.

Самолет-топливозапращик Extender разработан в конце 70-х годов 20 века на базе пассажирского самолета DC-10. Принят на вооружение в 1981-м году. Длина самолета - 55,4 метра, размах крыла - 50,4 метра и высота - 17,7 метра. Скорость полета - 866 км/час, дальность полета - до 7,1 тысячи км. Макс. взлетная масса - 268,9 тонны. KC-10 способен перевозить до 165,5 тонны топлива.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
КС-46
Проекты
2020-й год
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