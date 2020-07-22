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ТАСС

Астронавты NASA второй раз за неделю вышли в открытый космос

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Экипаж «Союз МС-16»
Экипаж «Союз МС-16» в составе Анатолия Иванишина (командир) и Ивана Вагнера (бортинженер-1), астронавта NASAКристофера Кэссиди (бортинженер-2).
Источник изображения: vpk-news.ru

В частности, астронавты проведут подготовительные работы на американском модуле Tranquility для установки нового шлюза

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен начали во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения широкого спектра работ. Трансляция идет на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход в открытый космос астронавтов начался в 07:12 по местному времени (14:12 мск) в момент переключения их скафандров на автономное питание. В ходе подготовки произошел технический сбой с оборудованием одного из астронавтов. "Случилась небольшая неполадка с дисплеем на скафандре Криса Кэссиди, после перезагрузки системы контроля все работает штатно", - рассказала ведущая во время трансляции.

Как пояснили в NASA, изначально астронавты должны были заменить одну из литий-ионных батарей. Однако в прошлый раз им удалось провести необходимые работы с опережением графика, поэтому программа сегодняшнего выхода была пересмотрена. "Команда подготовит пространство для хранения оборудования робототехники, они также демонтируют два крепления для будущей модернизации системы энергопитания", - рассказала ведущая во время трансляции.

Помимо этого, астронавты проведут подготовительные работы на американском модуле Tranquility для установки нового шлюза. Как указывается на сайте NASA, шлюз будет доставлен на МКС грузовым кораблем Dragon позднее в нынешнем году и будет использоваться при осуществлении коммерческих исследовательских программ NanoRacks.

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