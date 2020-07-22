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Назван покупатель турецких F-35

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Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции, остаётся в США
Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции, остаётся в США.
Источник изображения: cnbc.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США выкупят восемь истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, первоначально построенных для Турции крупнейшей в мире военно-промышленной компанией Lockheed Martin, сообщает Defense News.

Издание отмечает, что приобретаемые самолеты уже изготовлены и находятся на хранении в Соединенных Штатах. Перед поступлением на службу в ВВС эти машины будут приведены к «американской конфигурации».

Согласно Defense News, таким образом официально решен вопрос о будущем турецких F-35 Lightning II, которые Анкара не смогла получить у США после того, как приобрела российские системы С-400 «Триумф».

В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков вырастут на 600 миллионов долларов и дополнительно приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Оборонпром
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