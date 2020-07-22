Эфиопия оценивает возможность закупки французской авиатехники

ЦАМТО, 21 июля. Согласно информации африканских СМИ, Эфиопия проявила интерес к приобретению во Франции 18 вертолетов и двух самолетов военно-транспортной авиации C-295 производства Airbus.

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на информацию Africa Intelligence, Франция приостановила переговоры о продаже вертолетов и транспортных самолетов в начале года, но дипломатам, возможно, удастся вернуть стороны за стол переговоров. Считается, что некоторые задержки проекта связаны с пандемией коронавируса.

В ноябре прошлого года Le Point International опубликовала копию письма премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али, направленного, предположительно, президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором говорится, что в соответствии с ранее подписанным соглашением о сотрудничестве в области обороны, Эфиопия стремится укрепить свои Вооруженные силы, в первую очередь ВВС.

В письме от 22 июля 2019 года премьер-министр африканского государства просит поддержки в предоставлении долгосрочного займа, благодаря которому Эфиопия сможет закупить транспортные и многоцелевые вертолеты, многоцелевые транспортные самолеты, ударные вертолеты, многоцелевые истребители, стратегические и тактические беспилотные летательные аппараты, стратегические ракетные комплексы и системы РЭП. Закупки также требуют подготовки пилотов и техников.

В письме упоминались такие "потенциальные области сотрудничества в наращивании потенциала военно-воздушных сил", как закупка шести транспортных вертолетов класса 12 тонн (H-225), шести многоцелевых вертолетов H-125M и H-145M, а также двух многоцелевых самолетов ВТА типа C-295. В письме также упоминалось о приобретении 6 ударных вертолетов "Тайгер" HAD, 12 истребителей (Мираж-2000/N/D или "Рафаль"), 6 беспилотных летательных аппаратов (nEUROn), 30 межконтинентальных баллистических ракет (M51.1/M51.2/M51.3), средств РЭБ и т.д.

На текущий момент данная информация вызывает множество вопросов, в частности, каким образом в перечень попали МБР M51, зачем Эфиопии БЛА nEUROn, как страна намерена расплачиваться за столь значительный пакет ВиВТ, а также насколько Франция готова предоставить его с учетом напряженности в отношениях между Эфиопией и Египтом, который является одним из крупнейших заказчиков продукции французского ОПК.