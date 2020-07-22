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ЦАМТО

Холдинг "Вертолеты России" передал первый Ми-8АМТ авиакомпании "Витязь-Аэро"

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Ми-8АМТ
Ми-8АМТ.
Источник изображения: амиль Ситдиков / РИА Новости

ЦАМТО, 21 июля. Улан-Удэнский авиазавод холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передал многофункциональный вертолет Ми-8АМТ заказчику – авиакомпании "Витязь-Аэро".

Он расширит имеющийся модельный ряд и будет первым вертолетом типа Ми-8АМТ в парке воздушных судов этой авиакомпании. Вертолет уже прибыл на место постоянного базирования – на Камчатку.

Ми-8АМТ будет использоваться для полетов над акваторией Тихого океана, на Командорские и Курильские острова, а также в отдаленные и труднодоступные районы Камчатского полуострова.

"Вертолеты Ми-8АМТ сегодня востребованы у российских эксплуатантов: их отличает надежность, многофункциональность, неприхотливость в обслуживании и доступная в сравнении с конкурентами стоимость. Они хорошо зарекомендовали себя в различных климатических условиях, в том числе при эксплуатации в условиях высокой влажности, низких температур, сильных ветров и тумана. И это имеет огромное значение для камчатской авиакомпании", – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых.

Вертолет Ми-8АМТ передан эксплуатанту в грузовом варианте исполнения. На вертолете выполнены доработки для установки бортовой стрелы с лебедкой (СЛГ-300), грузоподъемностью до 300 кг, установки внешней тросовой подвески для перевозки грузов массой до 4 тонн.

Кроме того, на вертолете установлены складные сиденья для перевозки до 27 человек, а также предусмотрены места под установку дополнительных топливных баков, позволяющих осуществлять полет на расстояния более 1000 км.

Авиакомпания "Витязь-Аэро" осуществляет туристические и пассажирские перевозки, в том числе доставляет горнолыжников в дисциплине "Хели-ски" на высоты до 4,5 км. Вертолеты Ми-8 выполняют рейсы санитарной авиации, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Авиапарк "Витязь-Аэро" насчитывает более 20 вертолетов Ми-8 в различных вариантах исполнения. Имеющиеся вертолеты выполняют работы с использованием внешней подвески и грузовых лебедок.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Россия
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Ми-8
Ми-8АМТ
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Вертолеты России
У-УАЗ
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