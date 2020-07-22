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ЦАМТО

Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН

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Радиолокационная станция "Днепр"
Радиолокационная станция "Днепр".
Источник изображения: © Алексей Павлишак/ТАСС

ЦАМТО, 21 июля. Государственная Дума 21 июля денонсировала соглашение с Казахстаном о передаче узла Балхаш в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), передает "РИА Новости".

В состав узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использовавшаяся в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел Балхаш стал избыточным после введения в строй четырех новых РЛС в России, отмечает агентство.

"Денонсировать соглашение между правительством Российской? Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в СПРН, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", – говорится в законопроекте.

Российское имущество до окончания действия соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.

Как напоминает "РИА Новости", командующий Космическими войсками России Александр Головко ранее сообщил, что если станция в Балхаше может обнаруживать цели на расстоянии до 3 тыс. км, то новые РЛС в Барнауле, Омске и Армавире "видят" ракеты за 6 тыс. км.

Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале (Азербайджан), отмечает агентство.

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1 комментарий
№1
22.07.2020 04:27
Нет в Омске ни какой станции, она в другом городе, пишите правильно !
0
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