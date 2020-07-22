Генштаб: Войска ЮВО практически полностью выведены на полигоны

В ходе внезапной проверки боеготовности войск практически 100 процентов подразделений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) выведены на полигоны. В настоящий момент с ними организовано проведение учений и контрольных занятий. Об этом во вторник сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. Военачальник в настоящее время находится в штабе ЮВО, куда он прибыл сегодня с проверкой.

Валерий Герасимов отметил, что проводимые учения имеют в основном двусторонний охват. Это когда в "боестолкновениях" и в военных операциях полноценно принимают участие две стороны, а не одна "воюет", а вторая просто изображает потенциального противника в роли мишени.

Кроме того, начальник Генштаба обратил внимание на внедряемые в Южном военном округе новые формы и способы организации боевой подготовки.

"По завершении работы в штабе сегодня мы примем участие в отдельных контрольных мероприятиях", - добавил генерал Герасимов.

Начальник Генштаба уточнил, что по результатам внезапной проверки будет сделан вывод о готовности ЮВО к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

Ранее сообщалось о проводимой по распоряжению Верховного главнокомандующего в войсках внезапной проверке. В мероприятиях задействованы войска и силы Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединения Воздушно-десантных войск, а также соединения и воинские части морской пехоты ВМФ.

Основной целью внезапной проверки, рассказывали в военном ведомстве, является оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются угрозы террористического характера. Параллельно военачальники оценят степень подготовленности войск и сил к участию в главном учебном мероприятии года - стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".

Иван Петров