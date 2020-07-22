Гибрид из 90-х: Индия пыталась создать легкий танк на основе БМП-2

Индийская военная промышленность пыталась создать свой собственный легкий танк на базе БМП-2. Такие работы проводились в первой половине 90-х годов, когда еще состоявшие на вооружении ПТ-76 уже основательно устарели.

Did you know that in DRDO once had a light tank project? 105 mm GIAT turret was placed in a BMP-2 chassis #IndianArmy pic.twitter.com/Sgq4dSOWbV — Indian Defence (@IndianDefenceRA) July 15, 2020

Хорошо показавшие себя в конфликте 1971 года советские боевые машины уже обладали недостаточно высокими тактико-техническими характеристиками, которые соответствовали уровню 40-50-х годов. Например, 76-мм пушка не могла эффективно бороться с современными бронированными целями. По шоссе они могли развивать скорость до 44 км/ч, а по пересеченной местности - до 25 км/ч.

Поскольку в стране был налажен лицензионный выпуск БМП-2, в качестве шасси решили использовать эти боевые машины пехоты.

Однако в целях экономии первоначально французскую башню с 90-мм орудием и 7,62-мм спаренным пулеметом установили на корпус бывшей в эксплуатации БМП-1.

Этот эксперимент не вдохновил индийских военных, и тогда применили более мощную 105-мм пушку. Башня получила современную систему управления огнем, значительно повышающую точность стрельбы как с места, так и в движении.

Из-за того, что машина несколько потяжелела, максимальная скорость при оставшемся 300-сильном двигателе снизилась до 60 км/ч. Корпус не претерпел существенных изменений, хотя, по некоторым данным, с началом серийного производства его должны были доработать.

Несмотря на то, что испытания прошли успешно, в середине 90-х все работы по этому легкому танку прекратились.

О нем вспомнили лишь сейчас, когда появилась информация об интересе индийских военных к российским "Спрут-СДМ". Однако гибрид БМП со 105-мм орудием в настоящее время также устарел и существенно уступает китайскому Тип 15.

Алексей Брусилов