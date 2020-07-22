Названы сроки строительства российских АПЛ с гиперзвуковым оружием

Российские многоцелевые АПЛ «Воронеж» и «Владивосток» проекта 885М («Ясень-М») с гиперзвуковым оружием войдут в состав ВМФ в 2027-2028 годах, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Построить лодки мы планируем в течение шести с половиной лет, то есть флот их получит на рубеже 2027-2028 годов", – сказал РИА "Новости" Рахманов.

Закладка подлодок состоялась в понедельник на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске. Гендиректор завода Михаил Будниченко рассказывал, что обе АПЛ оборудуют гиперзвуковым оружием.

На данный момент на стапелях "Севмаша" строятся шесть АПЛ типа "Ясень". О вооружении их гиперзвуковым оружием впервые говорится официально.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет обладать скоростью в девять Махов (в девять раз быстрее скорости звука) и дальностью полета свыше 1 тыс. километров. На вооружение их планируется принять в 2020-2021 годах.

Президент Владимир Путин заявлял, что заложенные в понедельник подлодки назвали так в честь городов воинской славы – "Воронеж" и "Владивосток".

Алексей Дегтярев