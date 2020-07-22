В Кремле оценили фото Кадырова с оружием

Законодательная регламентация владения оружием одинакова для всех граждан России, вне зависимости от занимаемой ими должности. Об этом во вторник, 21 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, имеют ли главы регионов право на хранение автоматов и пулеметов. Подобный интерес у прессы возник после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на санкции США выложил фотографию с огнестрельным оружием и написал, что «принимает бой».

Представитель Кремля напомнил, что в России имеются законодательные нормы владения оружием, общие для всех граждан.

«В случае, если владеет огнестрельным оружием гражданин РФ, здесь не важно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент… Если ты владеешь оружием в соответствии с законом, если оно зарегистрировано и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет», — подчеркнул Песков.

O внесении Кадырова в черный список госсекретарь США Майк Помпео сообщил накануне. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Эта же мера касается жены Кадырова, его дочерей Айшат и Карины (Хадижат).

По версии ведомства, Кадыров причастен к нарушению прав человека и несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более 10 лет назад.

Как сообщил Помпео, Вашингтон поддержит страны, которые примут аналогичные меры по отношению к Кадырову.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила США, что за санкциями против главы Чечни последуют ответные меры.