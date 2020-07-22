Военно-технический вклад Беларуси в безопасность стран ОДКБ

В последние годы отмечается значительное расширение масштабов военно-технического сотрудничества между странами ОДКБ. Оно осуществляется на основе соглашения, заключенного в рамках организации еще в 2000 году. В соответствии с этим документом предусматриваются взаимные поставки продукции военного назначения на льготных условиях.

Динамика таких поставок заметно растет. При этом, за последнее десятилетие существенно изменилась структура поставок: наряду с запасными частями к вооружению и военной технике осуществляются закупка готовых образцов вооружений, в том числе высокотехнологическая продукция.

Продолжается формирование единой военно-технической политики в вопросах оснащения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ современными и совместимыми образцами вооружения и военной техники.

Также регламентированы вопросы создания межгосударственных научно-производственных объединений по выпуску продукции военного назначения и организации сотрудничества государств – членов организации в области ее разработки, производства, ремонта и модернизации, а также организации и проведения совместных НИОКР по созданию и модернизации вооружений.

Возможности Беларуси осуществлять довольно масштабное военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ во многом определяется наличием в стране такого важного органа государственного управления, как Государственный военно-промышленный комитет, созданного в декабре 2003 года.

Наиболее тесное военно-техническое сотрудничество у белорусской стороны налажено с Российской Федерацией, как с ближайшим союзником не только по ОДКБ, но и по ряду других интеграционных объединений.

Двухстороннее взаимодействие оборонно-промышленных комплексов осуществляется на основании «Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о реализации Программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2020 года», которое в текущем году будет заменено аналогичным документом, заключенным на новый срок.

99 белорусских предприятий поставляют 1880 наименований продукции для 255 предприятий оборонных отраслей России. В целом многие виды российских вооружений создаются с применением белорусских комплектующих изделий. В свою очередь, белорусские предприятия ОПК нуждаются в кооперации примерно с 900 партнерами в России.

В российском оборонном заказе доля того, что поставляется из Беларуси, по ряду оценок, составляет 15%.

В номенклатуре российского импорта военно-технической продукции из Беларуси – электронная компонентная база, оптическое оборудование, шасси для ракетных комплексов, запчасти для танков Т-90С, Т-72С и Т-80У, боевых машин десанта и пехоты, артиллерийских систем, противотанковых и зенитных комплексов и др.

Из России в Беларусь поступает вооружение и военная техника по весьма широкому спектру – от стрелкового оружия и ствольной артиллерии до авиационной техники и средств ПВО.

Важное значение в ВТС между Москвой и Минском играет взаимодействие российских предприятий с таким известным предприятием, как ОАО «Минский завод колесных тягачей». По характеру своей продукции, используемым технологическим решениям это предприятие носит во многом уникальный характер. Поставки многоосных специальных колесных шасси, которые выпускаются на ОАО «МЗКТ», находят широкое применение для различных систем вооружений, играющих большую роль в ВС РФ.

Так, в частности, унифицированные корпусные шасси семейства МЗКТ-6922 используются для размещения зенитно-ракетных систем малой и средней дальности. Мобильные пусковые установки современных межконтинентальных баллистических ракет российских подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», являющихся весьма важными компонентами Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил РФ, размещены на мощных колесных шасси большой грузоподъемности МЗКТ-70221.

На шасси МЗКТ размещаются ОТРК «Искандер», береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», РСЗО «Ураган-1М», самоходные пусковые установки и мобильные РЛС ЗРС С-400 «Триумф», машины инженерного обеспечения и маскировки инженерных частей и многое другое. В целом на Российскую Федерацию приходится около 50% всего экспорта МЗКТ.

Известное белорусское предприятие ОАО «Пеленг» сотрудничает с российскими оборонно-промышленными предприятиями по созданию современных прицельных комплексов для систем управления огнем бронетанковой техники. Кроме того, «Пеленг» принимает участие в разработке тепловизионного прицела для новейшего российского бронетранспортера БТР-82А и создании совместно с российским ОАО «КЭМЗ» (г.Ковров) пулеметной установки ДПУ-72А. Также для орбитальной группировки, состоящей из российского спутника «Канопус-В» и Белорусского космического аппарата, в настоящее время планируется создание четырех космических аппаратов с улучшенным оптическим разрешением.

В ЗРПК «Тунгуска» используются гусеничные шасси ОАО «Минский тракторный завод» (шасси ГМ-352 и ГМ-352М). Они же используются в самоходных зенитных ракетных комплексах «Тор» (ГМ-35).

В числе военно-технической продукции, поставляемой в Россию белорусскими предприятиями, – микросхемы для ракет, в том числе стратегических (ОАО «Интеграл»), дисплеи для военной техники (КБ «Дисплей»), аэрофотоаппаратура и комплексы высокоточных измерений параметров летающих аппаратов (БелОМО), бортовая аппаратура для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-33 (ОАО «Экран»), автоматизированные системы управления войсками, разведкой, оружием и радиоэлектронной борьбой (ОАО «Агат») и др.

Комплектующие изделия белорусских предприятий используются в российских танках, боевых машинах пехоты и десанта, бронированных ремонтно-эвакуационных машинах, реактивных системах залпового огня и реактивных снарядах к ним, в самоходных артиллерийских орудиях и гаубицах, зенитных ракетно-пушечных комплексах, противотанковых ракетных комплексах, стрелковом оружии и средствах ближнего боя.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области ВВС, ПВО, сухопутных войск, в бронетанковой и космической тематике также совместно проводятся российской и белорусской сторонами. Так, в соответствии с Программой военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2020 года осуществляются:

НИОКР по теме «Разработка системы эффективного информационного взаимодействия национальных АСУ ВВС и ПВО» (шифр – «Днепр»);

ОКР по теме «Создание автоматизированной системы управления мотострелкового батальона (мобильная)» (шифр – «Двина»);

разработка гусеничных шасси для различных образцов вооружения Сухопутных войск;

разработка и изготовление аппаратуры для модернизации существующих и оснащения перспективных образцов бронетехники, в том числе прицелов и прицельных комплексов для систем управления огнем, контрольно-проверочной и контрольно-диагностической аппаратуры;

разработка съемочной аппаратуры для космического аппарата дистанционного зондирования Земли «E-Star»;

ОКР по модернизации авиационной техники по техническим требованиям Министерства обороны Республики Беларусь.

Однако, анализ текущего состояния белорусско-российского военно-технического сотрудничества показывает, что у него есть еще значительный потенциал для развития, в том числе во взаимодействии с другими странами ОДКБ. К примеру, с Казахстаном. Отмечается планомерное и поступательное усиление кооперационных связей между оборонно-промышленными предприятиями двух стран для производства продукции военного и двойного назначения в интересах белорусских и казахстанских силовых ведомств, а также ее выхода на рынки третьих стран.

Наиболее активно в двухстороннем сотрудничестве задействованы такие оборонные предприятия, как АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «Авиаремонтный завод №405», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания», АО «Семей инжиниринг», АО «Тыныс», ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» из Казахстана, а также ОАО «558-й Авиационный ремонтный завод», ООО «БСВТ – новые технологии», ОАО «КБ Радар», ОАО «АГАТ – системы управления», ОАО «140-й ремонтный завод» и многие другие – из Беларуси.

Очевидно, что военно-техническое сотрудничество внутри Организации Договора о коллективной безопасности во многом опирается на глубокие традиции советского периода. Белорусские оборонно-промышленные предприятия были неотъемлемой и важной частью ОПК огромной страны. И после распада Советского Союза удалось в значительной мере сохранить взаимовыгодные кооперационные цепочки между новыми республиками и государствами по многим видам военной продукции, развить и углубить сотрудничество на взаимовыгодной основе, что играет немаловажную роль в укреплении обороноспособности Организации перед лицом общих внешних вызовов и угроз.

Сергей Острына