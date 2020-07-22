Стал известен первый покупатель китайского аналога ПТРК Javeline

Китай начал экспорт своих противотанковых комплексов третьего поколения Red Arrow-12 ("Красная стрела - 12"), имеющих также обозначение HJ-12.

Источники из КНР в начале весны текущего года информировали о выполнении заказа для одной из стран. Сейчас стало известно, кто же стал первым получателем этих ПТРК - аналоги американских комплексов Javeline из Поднебесной приобрел Алжир.

В этом нет ничего удивительного, у военных этой страны давние связи с китайским ВПК. Они уже получали из Китая буксируемые и самоходные гаубицы, минометы, реактивные системы залпового огня, а также разведовательно- ударные беспилотные летательные аппараты, военно-морскую технику.

Как считают военные эксперты, HJ-12 заменят старые советские комплексы разработки первой половины 70-х годов.

"Красная стрела-12" относится к системам, работающим по принципу "выстрелил - забыл". Впервые ее продемонстрировали в 2014 году.

Общая масса достигает 22 кг. Из них на саму ракету приходится 17 кг, еще 5 кг - это прицел, у которого имеется дневной и ночной тепловизионные каналы, а также лазерный дальномер. Общая длина пускового контейнера - 1200 мм.

Размеры и вес позволяют применять это оружие с плеча. Максимальная дальность стрельбы в дневных условиях - 4 000 метров, ночью она снижается до 2 000 метров.

Ракета с системой самонаведения способна атаковать танки и другие объекты сверху, при этом бронепробиваемость тандемной боевой части достигает 1100 мм.

Хотя сейчас цена этого ПТРК не называется, сообщалось, что он существенно дешевле, чем выпускаемые западными оружейниками образцы, поэтому, кроме алжирского, следует ожидать заказов из других стран.

Первым покупателем китайских ПТРК третьего поколения Red Arrow-12, судя по данным из неофициальных источников, стал Алжир. pic.twitter.com/87rr2w0Orf — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 21, 2020

Алексей Моисеев