Войти
Российская газета

Стал известен первый покупатель китайского аналога ПТРК Javeline

472
0
0
Пусковой контейнер ПТРК Red Arrow-12.
Пусковой контейнер ПТРК Red Arrow-12.
Источник изображения: Mztourist / wikimedia.org

Китай начал экспорт своих противотанковых комплексов третьего поколения Red Arrow-12 ("Красная стрела - 12"), имеющих также обозначение HJ-12.

Источники из КНР в начале весны текущего года информировали о выполнении заказа для одной из стран. Сейчас стало известно, кто же стал первым получателем этих ПТРК - аналоги американских комплексов Javeline из Поднебесной приобрел Алжир.

В этом нет ничего удивительного, у военных этой страны давние связи с китайским ВПК. Они уже получали из Китая буксируемые и самоходные гаубицы, минометы, реактивные системы залпового огня, а также разведовательно- ударные беспилотные летательные аппараты, военно-морскую технику.

Как считают военные эксперты, HJ-12 заменят старые советские комплексы разработки первой половины 70-х годов.

"Красная стрела-12" относится к системам, работающим по принципу "выстрелил - забыл". Впервые ее продемонстрировали в 2014 году.

Общая масса достигает 22 кг. Из них на саму ракету приходится 17 кг, еще 5 кг - это прицел, у которого имеется дневной и ночной тепловизионные каналы, а также лазерный дальномер. Общая длина пускового контейнера - 1200 мм.

Размеры и вес позволяют применять это оружие с плеча. Максимальная дальность стрельбы в дневных условиях - 4 000 метров, ночью она снижается до 2 000 метров.

Ракета с системой самонаведения способна атаковать танки и другие объекты сверху, при этом бронепробиваемость тандемной боевой части достигает 1100 мм.

Хотя сейчас цена этого ПТРК не называется, сообщалось, что он существенно дешевле, чем выпускаемые западными оружейниками образцы, поэтому, кроме алжирского, следует ожидать заказов из других стран.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Китай
США
Похожие новости
10.03.2020
Оценен военный экспорт России и США
19.04.2016
В портфеле "Рособоронэкспорта" выросла доля стран Ближнего Востока и Северной Африки
19.08.2014
Третий Международный форум "Технологии в машиностроении" подводит итоги работы
05.09.2012
Мировая торговля оружием набирает обороты
06.08.2012
Оружие non grata
28.07.2010
В кругу заклятых друзей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 12:30
  • 9
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 12:16
  • 4
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 11:57
  • 8
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 11:25
  • 34
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 22.07 11:21
  • 3
Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
  • 22.07 09:52
  • 3
Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
  • 22.07 09:43
  • 2
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
  • 22.07 04:27
  • 1
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 02:42
  • 51
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 00:53
  • 3
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 00:20
  • 14
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 23:50
  • 6
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 19:59
  • 2
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
  • 21.07 19:58
  • 3
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 18:52
  • 5
Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения