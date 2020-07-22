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Российская газета

Американские танки Abrams с активной защитой перебросили в Европу

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Источник изображения: rg.ru

Американские танки M1A2 Abrams, оснащенные современными системами защиты, прибыли в Германию. Таким образом армия США начала развертывание модернизированных основных боевых танков в Европе.

Об этом сообщает Defence Blog. Танки будут задействованы во втором этапе учений DEFENDER-Europe 20. Американский батальон проверит готовность к экстренному развертыванию сил в Европе. Первый этап проходил в Польше, в нем приняли участие порядка 6 тысяч человек.

Прибывшие танки оснащены системой активной защиты Trophy, разработанной израильским концерном Rafael. Она предназначена для обнаружения и поражения гранатометов, безоткатных винтовок и противотанковых управляемых ракет. Также машины получили дополнительную защиту Abrams Reactive Armor, которая защищает гусеницы и катки от противотанковых гранат.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Польша
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
Rafael
Проекты
Военные учения
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