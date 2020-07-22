Войти
РИА Новости

Опытный двигатель для Ка-226 на замену французскому соберут до конца года

540
0
0
Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Рособоронэкспорт"

УФА, 21 июл - РИА Новости. Уфимское моторостроительное объединение (входит в ОДК Ростеха) планирует до конца года изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора ВК-650В для замены французского на легком вертолете Ка-226Т, сообщил журналистам управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.

"Сегодня мы получили всю конструкторскую документацию по этому двигателю. Ведем подготовку производства под этот двигатель. Основная задача в этом году - изготовить "горячую часть" двигателя-демонстратора и поставить его на испытания", - сказал Семивеличенко.

В сентябре 2019 года главный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью РИА Новости рассказал, что российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время. Он также сообщил, что в случае, если для вертолета "Ансат" будет достаточно двигателя мощностью 600 или 700 л.с., то ВК-650В также будет предложен "Вертолетам России".

Ранее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости сообщил, что отечественный двигатель для вертолета "Ансат" и Ка-226 будет сертифицирован в 2023 году. Он не сообщил название этой силовой установки, однако отметил, что этот двигатель находится в классе мощности 400-700 л.с.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. В настоящее время на вертолете установлены французские двигатели Arrius 2G1.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
Компании
ОДК УК
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Похожие новости
22.07.2020
Так проще: для "Сушек" создадут универсальный двигатель
10.09.2019
Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время
16.04.2014
Вертолеты: рынок, тенденции, HeliRussia 2014
29.08.2013
Есть контракт
29.01.2010
Мы должны предугадывать рынок, а не догонять его
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 12:30
  • 9
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 12:16
  • 4
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 11:57
  • 8
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 11:25
  • 34
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 22.07 11:21
  • 3
Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
  • 22.07 09:52
  • 3
Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
  • 22.07 09:43
  • 2
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
  • 22.07 04:27
  • 1
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 02:42
  • 51
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 00:53
  • 3
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 00:20
  • 14
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 23:50
  • 6
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 19:59
  • 2
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
  • 21.07 19:58
  • 3
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 18:52
  • 5
Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения