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РИА Новости

Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания

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Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Палата представителей конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету, целью которой является помешать администрации Дональда Трампа проводить ядерные испытания, свидетельствуют результаты голосования.

Палата представителей проголосовала 227 голосами против 179 за поправку, запрещающую выделять средства на ядерные испытания с любым уровнем радиоактивных выбросов.

Этой поправке нет в версии оборонного бюджета, которую обсуждают в сенате, так что ее предстоит согласовать двум палатам конгресса, и только в этом случае она может оказаться в финальной версии законопроекта. Сенатор Том Коттон предложил выделить до 10 миллионов долларов на проекты, связанные с ядерными испытаниями, "если это потребуется".

Аналогичные запреты большинство демократов в палате представителей внесло и в два других законопроекта, которые необходимо принять в ближайшем будущем. Демократы опасаются гонки вооружений, в том числе с Россией и Китаем, если США первыми возобновят ядерные испытания.

Член палаты представителей от Юты Бен Макадамс заявил, что жители этого штата по-прежнему страдают от последствий ядерных испытаний, проводившихся многие десятилетия назад. "Зачем нам вновь становиться на этот путь?" - задался вопросом Макадамс в заявлении, которое цитирует издание Hill.

При этом республиканка из Вайоминга Лиз Чейни заявила, что отказ от ядерных испытаний равносилен одностороннему вооружению.

"Подобный запрет лишь побуждает наших противников и подрывает доверие наших союзников к нашему ядерному "зонтику", - заявила Чейни.

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