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РИА Новости

Гражданские объекты Армении не были целью Азербайджана, заявили в Баку

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Армянская АЭС вблизи города Мецамор
Армянская АЭС вблизи города Мецамор.
Источник изображения: © Sputnik / Asatur Yesayants

БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью ВС Азербайджана, заявил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

Ранее глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы предупредил, что в "случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские вооруженные силы могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС, что обернется для Еревана трагедией".

"Гражданские объекты в Армении, в том числе критические, не являлись целью Вооруженных сил Азербайджана, на повестке этого не было", - приводит слова Гаджиева агентство АПА.

Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Строительство АЭС началось в 1970 году, первый энергоблок был введен в строй в 1976 году. Станция была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, унесшего жизни 25 тысяч человек. Повторно введена в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

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Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
Россия
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