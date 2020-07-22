Украинская бронемашина «Дозор-Б» принята на вооружение ВСУ

Источник изображения: https://defence-ua.com/

Украинскую тактическую боевую колесную машину (ТБКМ) "Дозор-Б" приняли на вооружение ВС Украины. Соответствующий приказ Минобороны за № 245 вышел 3 июля этого года. Об этом сообщает Defense Exspress.

Как сообщается, броневик был принят на вооружение ВСУ "по результатам государственных испытаний и опытной эксплуатации".

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" разработана с нуля специалистами "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова". Над ее созданием работал Восток и Запад вместе – конструировали в Харькове, изготавливали во Львове

– заявил директор ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А. А. Морозова" Яков Мормило.

Источник изображения: https://defence-ua.com/

Как пишет издание, первая партия из десяти бронемашин "Дозор-Б" была изготовлена во Львове в 2016 году и передана на опытную эксплуатацию в 95-й ОДШБр ВСУ. В ходе эксплуатации броневик неоднократно переделывался для устранения недостатков, выявленных в ходе опытной эксплуатации.

Последние изменения в рабочей конструкторской документации мы внесли в 2020 году. То есть "Дозор-Б" – это очень современный образец боевой машины

– заявил директор ХКБМ.

В настоящее время на ХКБМ идет подготовка к сборке первого образца "финальной версии" украинского броневика "Дозор-Б". По итогам испытаний будет принято решение о серийном производстве бронемашины. Сообщается, что производство "Дозора-Б" может быть организовано как в Харькове, так и во Львове.