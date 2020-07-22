Войти
Военное обозрение

Украинская бронемашина «Дозор-Б» принята на вооружение ВСУ

423
0
0

Источник изображения: https://defence-ua.com/

Украинскую тактическую боевую колесную машину (ТБКМ) "Дозор-Б" приняли на вооружение ВС Украины. Соответствующий приказ Минобороны за № 245 вышел 3 июля этого года. Об этом сообщает Defense Exspress.

Как сообщается, броневик был принят на вооружение ВСУ "по результатам государственных испытаний и опытной эксплуатации".

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" разработана с нуля специалистами "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова". Над ее созданием работал Восток и Запад вместе – конструировали в Харькове, изготавливали во Львове

– заявил директор ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А. А. Морозова" Яков Мормило.

Источник изображения: https://defence-ua.com/

Как пишет издание, первая партия из десяти бронемашин "Дозор-Б" была изготовлена во Львове в 2016 году и передана на опытную эксплуатацию в 95-й ОДШБр ВСУ. В ходе эксплуатации броневик неоднократно переделывался для устранения недостатков, выявленных в ходе опытной эксплуатации.

Последние изменения в рабочей конструкторской документации мы внесли в 2020 году. То есть "Дозор-Б" – это очень современный образец боевой машины

– заявил директор ХКБМ.

В настоящее время на ХКБМ идет подготовка к сборке первого образца "финальной версии" украинского броневика "Дозор-Б". По итогам испытаний будет принято решение о серийном производстве бронемашины. Сообщается, что производство "Дозора-Б" может быть организовано как в Харькове, так и во Львове.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
КБМ
ХКБМ Морозова
Проекты
2020-й год
Похожие новости
31.03.2020
БТР-4Е идёт в войска
17.02.2020
Проблемы технического оснащения вооруженных сил Украины
27.01.2020
Новые скандалы вокруг производства украинского бронетранспортера БТР-4
25.12.2019
На Украине возобновили действие скандального контракта по БТР-4Е
08.03.2019
Украина начала поставку в Мьянму сборочной линии БТР-4У и гаубицы 2С1У
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 12:30
  • 9
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 22.07 12:16
  • 4
Smuzzle: новое слово в стрелковом оружии
  • 22.07 11:57
  • 8
Новые корабли: «Прибой» вместо французских «Мистралей»
  • 22.07 11:25
  • 34
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 22.07 11:21
  • 3
Полевые пункты управления подготовили и оборудовали в рамках проверки войск
  • 22.07 09:52
  • 3
Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900
  • 22.07 09:43
  • 2
«Россия совершает большую ошибку»: в США раскритиковали Роскосмос за отказ участвовать в освоении Луны с NASA
  • 22.07 04:27
  • 1
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по узлу Балхаш, входившему в российскую СПРН
  • 22.07 02:42
  • 51
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 22.07 00:53
  • 3
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
  • 22.07 00:20
  • 14
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 21.07 23:50
  • 6
Иммунитет есть: в РФ завершили испытания вакцины от коронавируса
  • 21.07 19:59
  • 2
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
  • 21.07 19:58
  • 3
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
  • 21.07 18:52
  • 5
Умный самолет: в России создают истребитель шестого поколения