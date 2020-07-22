Минобороны приняло решение о поставке комплексов разминирования «Уран-6» в войска

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Министерство обороны намерено начать развертывание беспилотных комплексов разминирования "Уран-6", принципиальное решение об этом уже принято, передают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Как заявили в Минобороны, комплексы "Уран-6" будут поставлены на вооружение отдельных инженерно-саперных полков и бригад, поставки начнутся уже в этом году. Первую партию, согласно имеющейся информации, получит 16-й инженерно-саперный полк 20-й гвардейской армии Западного военного округа (ЗВО).

10 июля этого года пресс-служба ЗВО сообщала о поступлении на вооружение первого комплекса разминирования "Уран-6". Он пройдет апробацию на базе инженерно-саперного полка в Воронежской области и будет принимать участие в обучении и мероприятиях боевой подготовки саперов.

"Уран-6" поставляется вместе с новой платформой для транспортировки, представляющей собой КамАЗ, оснащенный системой "мультилифт" и площадкой для смены тралов. Расположенный на платформе робототехнический комплекс за короткое время спускается на землю при помощи гидравлического привода и также быстро поднимается. Процесс занимает максимум 4 минуты.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования (МРТК) «Уран-6» предназначен для проделывания проходов в минных заграждениях, а также для площадного разминирования территорий. В зависимости от разминированной местности, на машину может быть установлен катковый, бойковый или фрезерный трал, бульдозерный отвал или механический схват. Вес машины на легкой гусеничной платформе – около 6 тонн. Управление осуществляется одним оператором, находящимся от робота на безопасном расстоянии (до 1 км).

Комплекс был испытан в Сирии при разминировании Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора. По итогам "сирийской командировки" комплекс прошел модернизацию с учетом замечаний, выявленных в ходе его эксплуатации.