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ТАСС

Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной

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Источник изображения: © Anand Raichoor, Ashley Ross and the SDSS Collaboration/SDSS

Она еще раз подтвердила кризис в космологии

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Астрофизики из международного проекта eBOSS опубликовали пока самую большую и детальную трехмерную карту Вселенной. Она включает в себя более двух миллионов галактик и покрывает расстояние в 11 млрд световых лет от Земли.. Об этом пишет пресс-служба проекта SDSS, частью которого является eBOSS.

"Мы достаточно хорошо знаем и древнюю, и недавнюю историю расширения Вселенной, но в середине был пробел в 11 мрлд лет. В течение пяти последних лет мы заполняли этот пробел. [Мы уверены, что] полученная информация станет основой для наиболее значимых открытий в космологии за последнее десятилетие", - прокомментировал глава eBOSS, космолог из Университета Юты Кайл Доусон.

eBOSS - это часть международного проекта SDSS, в ходе которого астрофизики анализируют снимки и спектры квазаров и галактик, которые делает оптический телескоп обсерватории Апачи-Пойнт (Нью-Мексико, США).

Трехмерая карта, которую астрофизики создавали последние годы, показывает уточненную структуру Вселенной: в частности, на нее нанесены нити "космической паутины" и пустоты (войды) между ними на момент, когда с возникновения Вселенной прошло около 380 млн лет.

Благодаря этой карте ученые могут выделять закономерности в том, как галактики распределялись по Вселенной по мере ее расширения. Кроме того, с помощью этих данных астрофизики уточняют значение постоянной Хаббла - параметра, который определяет скорость этого расширения.

Эти данные еще раз подтвердили кризис в космологии. Он обозначился примерно три года назад, когда почти одновременно были опубликованы данные по скорости расширения Вселенной, полученные в ходе наблюдений за микроволновым "эхом" Большого взрыва с помощью телескопа Planck и за переменными звездами-цефеидами в Млечном Пути и вспышками сверхновых в соседних галактиках, которые вела обсерватория "Хаббл". Эти значения разошлись на 9%.

Данные ученых из eBOSS подтвердили эти расхождения. По словам астронома из Оксфордского университета Евы-Марии Мюллер, "только с такими картами, как наша, вы можете с уверенностью сказать, что в измерениях постоянной Хаббла есть несоответствия. Она показывает это более четко, чем когда-либо прежде".

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