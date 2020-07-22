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Политика Рогозина оказалась выгодна США

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Возможный отказ «Роскосмоса» от сотрудничества с НАСА по лунной программе Artemis в пользу сотрудничества с Китаем является «сумасшедшим» шагом, который поможет Соединенным Штатам не только активизировать совместные усилия с партнерами по данному направлению, но и спасти сам проект, пишет в The Hill эксперт в области космонавтики Марк Уиттингтон.

Автор обратил внимание на июльские высказывания гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина о том, что России не интересно сотрудничество с США в лунном проекте, поскольку последний носит политический характер и строится по примеру НАТО. «Мы вроде как шутим, но факт остается фактом: Рогозин совершает серьезную ошибку, бросая НАСА в пользу китайцев. С появлением коммерческой команды [обитаемых космических кораблей Crew Dragon и Starliner] Россия потеряла прибыльный поток доходов», — пишет специалист.

Уиттингтон признает, что проводимая Рогозиным политика оказалась выгодна США и противоречит национальным интересам России. «Рогозин предпочел бы, чтобы Россия присоединилась к Китаю в качестве космического партнера. По разным причинам этот шаг может показаться сумасшедшим с точки зрения национальных интересов России», — пишет автор.

Уиттингтон отмечает, что последнее заявление Рогозина должно обеспокоить представителей Демократической партии Соединенных Штатов, которые по примеру Республиканской партии, опасаясь усиления Китая в космосе, могут решить оказать гораздо большую поддержку лунным проектам НАСА, чем они это делали ранее. Автор напоминает, что именно участие России в программе Международной космической станции (МКС) позволило бывшему президенту-республиканцу США Джорджу Бушу — старшему заручиться поддержкой демократов, которые увидели в околоземной лаборатории проект геополитического значения.

В публикации отмечается, что «если россияне думают, что они получат уважение со стороны Китая, то им лучше подумать еще раз: [председатель КНР] Си Цзиньпин глубоко презирает всех, кто не является ханьским китайцем. Если Рогозин сомневается в этом, он должен спросить уйгуров». Там же отмечается, что лунная программа НАСА позволит Соединенным Штатам сохранить статус мировой сверхдержавы. «Россия может быть частью этих усилий и пожинать плоды, но только в том случае, если она поймет, в чем заключаются ее интересы», — пишет специалист.

В октябре 2019 года Рогозин заявил, что «единственным, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, — это генеральный директор». По мнению менеджера, данная должность является политической, а не технической.

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