Япония рассматривает возможность реализации проекта "Иджис Эшор" в измененной конфигурации

ЦАМТО, 21 июля. Правительство Японии рассматривает варианты реализации проекта развертывания двух заказанных американских комплексов противоракетной обороны "Иджис Эшор" (Aegis Ashore), но в измененной конфигурации.

Как сообщили "Санкей Симбун" несколько правительственных источников, план представляет собой сохранение многофункциональных радиолокационных станций AN/SPY-7 в стационарной конфигурации, а перехватчики SM-3 Block IIA возможно разместить на имеющихся боевых кораблях. Проект может предусматривать модификацию имеющихся устаревших эсминцев, которые на текущий момент оснащены ракетами версии SM-2.

Тем не менее, очевидно, что такая система организации противоракетной обороны вызывает некоторый скепсис, так как невозможно организовать гарантированно надежный канал передачи данных между РЛС AN/SPY-7 на берегу и ракетами-перехватчиками SM-3 на кораблях.

Как уже сообщал ЦАМТО, министр обороны Японии Таро Коно 25 июня заявил об окончательном отказе от планов развертывания американских стационарных наземных комплексов противоракетной обороны "Иджис Эшор".

Объявление было сделано спустя неделю после того, как выяснилось, что безопасность гражданского населения не может быть гарантирована вблизи базы Муцуми (префектура Ямагути на юго-западе Японии) – одной из двух площадок для предлагаемого развертывания комплекса. Другое подразделение планировалось разместить в префектуре Акита на севере страны.

В частности, было обнаружено, что при нынешней архитектуре системы нельзя гарантировать, что ракетные ускорители не упадут за пределы базы. Для обеспечения полной гарантии потребуется значительная переработка не только программного обеспечения, но и технической части системы, что является слишком дорогостоящим и длительным по времени мероприятием.

На пресс-конференции 25 июня в Токио Таро Коно извинился за неудобства перед американской стороной и заявил, что в Японии продолжатся дискуссии с США о том, как наилучшим образом реализовать стратегию противоракетной обороны страны.

Япония планировала приобрести и ввести в эксплуатацию к 2023 ф.г. две наземные системы "Иджис Эшор". По состоянию на март 2020 года Япония в рамках данного проекта выплатила американской компании Lockheed Martin около 140 млрд. иен (1,38 млрд. долл.). Всего по состоянию на март 2020 года стоимость заключенных контрактов по данному проекту составила 3,21 млрд. долл.