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Российская газета

На новом фрегате "Адмирал Касатонов" подняли Андреевский флаг

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" проекта 22350 приняли в состав Военно-морского флота России. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ВМФ РФ.

Андреевский флаг на корабле подняли на рейде Невы. "Адмирал Касатонов" станет участником Главного военно-морского парада в Петербурге. А служить новый фрегат будет в составе Северного флота.

"РГ" уже рассказывала о том, что накануне в Северной столице подписали акт приемки корабля. "Адмирал Касатонов" успешно завершил госиспытания в Балтийском море, запустил крылатую ракету "Калибр" из акватории Белого моря и поразил цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

"Адмирал флота Касатонов" - фрегат проекта 22350. Он предназначен для уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника. Его водоизмещение - 5 тысяч тонн, длина - 135 метров, ширина - 16 метров. Автономность плавания - 30 суток.

Для участия в Главном военно-морском параде на аэродром "Громово" в Ленобласть прибыл и новый самолет-амфибия Бе-200 "Александр Мамкин". Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипаж преодолел свыше двух тысяч километров с посадками для дозаправки. Самолет способен взять на борт 12 тонн воды. Назван в честь летчика Великой Отечественной войны Александра Мамкина.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
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