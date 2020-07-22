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Британцы оборудуют Bradley гибридными силовыми установками

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Источник изображения: vpk-news.ru

По условиям соглашения с Министерством обороны США, британская корпорация BAE Systems должна будет сделать модернизированный прототип бронемашины Bradley, на котором дизельная двигательная установка будет заменена гибридной - с электрическим приводом ведущих колёс.

Подробности об устройстве гибридной двигательной установки не уточняются. В BAE Systems заявили, что такая установка позволит отказаться от тяжёлой гидромеханической системы управления в пользу более лёгкой и надёжной электрической.

После завершения испытаний прототипа гибридной двигательной установкой будут оснащены все Bradley. По данным британцев, модернизация позволит сделать Bradley манёвренней, легче и экономичней. Принятая на вооружение в 1981 году гусеничная машина Bradley представляет собой универсальную гусеничную платформу боевой техники, на основе которой выпускаются боевые машины пехоты, разведывательные, командирские и некоторые другие.

ПМ отмечает, что масса броневика Bradley составляет около 28 тонн при длине 6,6 метра, ширине 3,6 метра и высоте три метра. Гусеничная машина способна передвигаться со скоростью до 56 км/ч на расстояние до 400 километров. В настоящее время бронемашина оснащена дизельным двигателем Cummins VTA-903T мощностью 600 лошадиных сил. Трансмиссия выполнена в едином блоке с двигателем и имеет три фиксированные передачи вперёд и одну назад.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Bradley
Компании
BAE Systems
Cummins
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