Еще один пожар на УДК ВМС США: в Норфолке приостановлен ремонт USS "Kearsarge"

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В США остановлен ремонт универсального десантного корабля USS "Kearsarge" (LHD 3) ВМС США после незначительного возгорания на его борту. Как передает Defense News, командование ВМС США потребовало детально расследовать все обстоятельства происшествия.

ВМС США потребовали немедленно остановить ремонт УДК "Kearsarge" ("Кирсардж" класса "Уосп"), находящегося на верфи General Dynamics в Норфолке, после возгорания, произошедшего во время ремонтных работ на борту. Хотя возникшее возгорание было незначительным и было быстро потушено, командование американского флота намерено расследовать все обстоятельства инцидента, поскольку неделю назад при схожих обстоятельствах едва не сгорел дотла аналогичный УДК "Бономм Ричард".

Как сообщается, возгорание на борту УДК "Kearsarge" произошло во время сварочных работ: искра попала на горючие материалы, которые воспламенились. Персонал оперативно справился с огнем, помощь пожарных команд не потребовалась. Тем не менее ремонтные работы на USS "Kearsarge", а также всех остальных кораблях, находящихся на верфи General Dynamics в Норфолке, приостановлены на неопределенное время.

Мы должны обеспечить соблюдение всех установленных протоколов и процедур пожарной безопасности

- заявил официальный представитель командования ВМС США Рори О'Коннор

Когда будут возобновлены работы на УДК USS "Kearsarge" (LHD 3), вставшем на ремонт в конце 2019 года, не сообщается.